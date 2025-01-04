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Проник в Беларусь и слил блокпосты ВСУ — наказал ли суд юношу

4 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Суд признал украинца невиновным в распространении информации о блокпостах ВСУ
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В мае 2022 года несовершеннолетний парень, который жил с матерью в Ивано-Франковской области, хотел через Беларусь попасть к отцу в Москву. Однако его задержали белорусские пограничники, которым он рассказал о месторасположении блокпостов ВСУ, после чего юношу вернули в Украину и судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 11 мая 2022 года обвиняемый пересек границу Украины со стороны Беларуси пешком, не соблюдая погранично-таможенных формальностей. В период с 12 по 14 мая, находясь в селе Городна и городе Пинск Брестской области Республики Беларусь, он рассказал белорусским пограничникам о местонахождении, количестве и составе блокпостов на территории Украины, которые видел по дороге к границе.

В ходе судебного заседания обвиняемый пояснил, что проживал с матерью в селе Заречье Надвирнянского района Ивано-Франковской области. Из-за ссоры на бытовую тему он решил покинуть дом и отправиться к отцу, который жил в Москве. Для этого обвиняемый планировал добраться в Россию через территорию Беларуси.

Он подробно описал свой маршрут. Сначала выехал автобусом из села, затем пересадками из Ивано-Франковска через Тернополь добрался до Ровно. В Ровенской области добрался на маршрутке до села Тумень, откуда пешком направился к границе, используя компас и Google Maps. Пересекая границу, обвиняемый передвигался по лесистой местности, избегая пунктов пропуска. Он заночевал под открытым небом, а на следующий день вышел на асфальтированную дорогу, где его остановил мужчина в военной форме с нашивками "Пограничная служба". Он попросил у юноши документы, но поскольку их не было, то приказал садиться в машину.

Потом белорусские пограничники, проверив его вещи, доставили обвиняемого к линии границы, где он показал следы своего перехода и рассказал, каким маршрутом двигался. На территории пограничной воинской части его допрашивали о маршруте, цели путешествия, а также об украинских блокпостах, которые он видел по дороге. Обвиняемый утверждал, что отвечал на вопросы под давлением и из-за угроз, в частности, закопать его или утопить в болоте. Он отметил, что не имел четкого представления о количестве блокпостов и не фиксировал их, поскольку пытался избегать любых контактов с военными или правоохранителями.

13 мая его еще раз допросили в городе Пинск, после чего поместили в камеру. На следующее утро, 14 мая, белорусские пограничники вернули его вещи, отвезли к границе с Украиной и указали направление для перехода. Уже на украинской территории его задержали наши пограничники, которым он сообщил обо всех произошедших событиях. В суде обвиняемый отрицал свою вину и просил оправдать его.

Суд заслушал показания трех пограничников, которые подтвердили, что задержанный рассказал им ту же историю, которую изложил во время судебного заседания. Они отметили, что во время проверки его мобильного телефона никаких компрометирующих материалов не было обнаружено: в устройстве не содержалось фотографий, геолокаций или другой информации, которая могла бы указывать на шпионскую или иную незаконную деятельность.

Сторона защиты предоставила суду публикации из интернета за март-апрель 2022 года, а также официальные сообщения военно-гражданских администраций, в частности Ровенской области. В этих документах говорилось о размещении военных блокпостов на въездах и выездах из населенных пунктов с целью контроля и выявления потенциально опасных лиц. Защита подчеркнула, что по состоянию на 12 мая 2022 года информация о расположении блокпостов вблизи населенных пунктов и их функции находилась в открытом доступе, что исключает ее особую ценность для посторонних лиц.

Мать обвиняемого подтвердила, что между ней и сыном действительно произошел бытовой конфликт, который стал причиной его решения отправиться к отцу. По ее словам, отец проживает в Москве, однако точный адрес неизвестен. Женщина рассказала, что 12 мая 2022 года ей позвонил мужчина, который представился работником пограничной службы Республики Беларусь, и сообщил о задержании ее сына. По просьбе пограничников она переслала фотокопию его паспорта средствами электронной связи для подтверждения личности. Позже, после возвращения сына через пограничный пункт в Ровенской области, она ездила его встречать и привезла оригинал паспорта, поскольку сын не взял с собой никаких документов.

В мае 2022 года обвиняемый был привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Его оштрафовали на сумму 3400 гривен.

Решение суда

В конце 2024 года, Ровенский городской суд Ровенской области установил, что не увидел достаточно доказательств того, что обвиняемый владел информацией о перемещении, расположении либо движении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, а также что он каким-то образом это фиксировал. Также не было установлено, какую именно информацию он сообщил представителям пограничных органов Республики Беларусь.

Суд оправдал обвиняемого, поскольку в его действиях не доказан состав уголовного правонарушения.

Напомним, что во Львовской области суд наказал мужчину, который игнорировал повестки в ТЦК. Теперь его ждет три года лишения свободы.

Также мы писали, что в Черновцах судили мужчину, который исправил дату необходимого прибытия в ТЦК.

Беларусь суд ВСУ пограничники война в Украине судебные решения

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