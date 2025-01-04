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Проник до Білорусі та злив блокпости ЗСУ — чи покарав суд юнака

4 січня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд визнав українця невинуватим у поширенні інформації про блокпости ЗСУ
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У травні 2022 року неповнолітній хлопець, який жив з матір'ю в Івано-Франківській області, хотів через Білорусь потрапити до батька у Москву. Однак його затримали білоруські прикордонники, яким він розповів про місцерозташування блокпостів ЗСУ, після чого юнака повернули до України та судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 11 травня 2022 року обвинувачений перетнув кордон України з боку Білорусі пішки, не дотримуючись прикордонно-митних формальностей. У період із 12 до 14 травня, перебуваючи в селі Городна та місті Пінськ Брестської області Республіки Білорусь, він розповів білоруським прикордонникам про місцезнаходження, кількість та склад блокпостів на території України, які бачив дорогою до кордону.

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що проживав із матір’ю в селі Заріччя Надвірнянського району Івано-Франківської області. Через сварку на побутову тему він вирішив залишити дім і прямувати до батька, який мешкав у Москві. Для цього обвинувачений планував дістатися Росії через територію Білорусі.

Він детально описав свій маршрут. Спочатку виїхав автобусом із села, потім пересадками з Івано-Франківська через Тернопіль добрався до Рівного. У Рівненській області дістався маршруткою до села Тумень, звідки пішки попрямував до кордону, використовуючи компас і Google Maps. Перетнувши кордон, обвинувачений пересувався лісистою місцевістю, уникаючи пунктів пропуску. Він заночував під відкритим небом, а наступного дня вийшов на асфальтовану дорогу, де його зупинив чоловік у військовій формі з нашивками "Пограничная служба". Він попросив у юнака документи, але оскільки їх не було, наказав сідати в машину.

Потім білоруські прикордонники, перевіривши його речі, доставили обвинуваченого до лінії кордону, де він показав сліди свого переходу та розповів, яким маршрутом рухався. На території прикордонної військової частини його допитували про маршрут, мету подорожі, а також про українські блокпости, які він бачив дорогою. Обвинувачений стверджував, що відповідав на запитання під тиском і через погрози, зокрема, закопати його або втопити в болоті. Він наголосив, що не мав чіткого уявлення про кількість блокпостів і не фіксував їх, оскільки намагався уникати будь-яких контактів із військовими чи правоохоронцями.

13 травня його ще раз допитали в місті Пінськ, після чого помістили в камеру. Наступного ранку, 14 травня, білоруські прикордонники повернули його речі, відвезли до кордону з Україною та вказали напрямок для переходу. Вже на українській території його затримали наші прикордонники, яким він повідомив про всі події, що сталися. У суді обвинувачений заперечував свою вину та просив виправдати його.

Суд заслухав свідчення трьох прикордонників, які підтвердили, що затриманий розповів їм ту саму історію, яку виклав під час судового засідання. Вони зазначили, що під час перевірки його мобільного телефону жодних компрометуючих матеріалів не було виявлено: у пристрої не містилося фотографій, геолокацій чи іншої інформації, яка могла б вказувати на шпигунську або іншу незаконну діяльність.

Сторона захисту надала суду публікації з інтернету за березень-квітень 2022 року, а також офіційні повідомлення військово-цивільних адміністрацій, зокрема Рівненської області. У цих документах йшлося про розміщення військових блокпостів на в’їздах і виїздах із населених пунктів з метою контролю та виявлення потенційно небезпечних осіб. Захист наголосив, що станом на 12 травня 2022 року інформація про розташування блокпостів поблизу населених пунктів і їх функції перебувала у відкритому доступі, що виключає її особливу цінність для сторонніх осіб.

Мати обвинуваченого підтвердила, що між нею та сином справді стався побутовий конфлікт, який став причиною його рішення вирушити до батька. За її словами, батько проживає у Москві, однак точна адреса невідома. Жінка розповіла, що 12 травня 2022 року їй зателефонував чоловік, який представився працівником прикордонної служби Республіки Білорусь, і повідомив про затримання її сина. На прохання прикордонників вона переслала фотокопію його паспорта засобами електронного зв’язку для підтвердження особи. Пізніше, після повернення сина через прикордонний пункт у Рівненській області, вона їздила його зустрічати й привезла оригінал паспорта, оскільки син не взяв із собою жодних документів.

У травні 2022 року обвинуваченого було притягнуто до адміністративної відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Його оштрафували на суму 3400 гривень.

Рішення суду

В кінці 2024 року, Рівненський міський суд Рівненської області встановив, що не побачив достатньо доказів того, що обвинувачений володів інформацією про переміщення, розташування або рух Збройних Сил України чи інших військових формувань, а також що він якимось чином це фіксував. Також не було встановлено, яку саме інформацію він повідомив представникам прикордонних органів Республіки Білорусь.

Суд виправдав обвинуваченого, оскільки в його діях не доведено склад кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що у Львівській області суд покарав чоловіка, який ігнорував повістки до ТЦК. Тепер його чекає три роки позбавлення волі.

Також ми писали, що у Чернівцях судили чоловіка, який виправив дату необхідного прибуття до ТЦК.

Білорусь суд ЗСУ прикордонники війна в Україні судові рішення

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