Заявления Гордона — топ-5 громких прогнозов, не ставших реальностью

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: Gordonua

Украинский журналист Дмитрий Гордон ошарашил всех заявлением об окончании войны уже 30 декабря 2024 года. Он объяснил, что это непременно должно произойти после "важной встречи". Однако это не единственное из заявлений деятеля относительно войны.

Новини.LIVE рассказывают о том, какие неоправданные прогнозы уже делал Дмитрий Гордон.

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Война закончится сегодня

В течение декабря Гордон уже не раз говорил о том, что горячая фаза войны в Украине должна завершиться до конца 2024 года. Более того, журналист даже назвал точную дату. Так, по предположениям Гордона, если "все сложится", то война должна закончиться уже сегодня, 30 декабря.

Мысль Гордона подхватила его жена, которая опубликовала соответствующий заголовок к одному из видео на своем YouTube-канале. Правда, кроме них никаких официальных заявлений или комментариев ни от одной из сторон не было.

Возвращение Крыма через полгода

Это не единственный противоречивый прогноз журналиста. Ранее в июне 2024 года Дмитрий Гордон заявлял, что по "информации из многих источников" Украина должна вернуть Крым уже через пять месяцев.

"Пропуская все сквозь себя, я размышляю вслух и говорю, что по моему мнению, в этом году война закончится. По моему мнению, в течение пяти месяцев Крым падет", — отметил Дмитрий Гордон.

Правда, к сожалению, очередной прогноз Гордона о возвращении полуострова через пять месяцев не сбылся. Хотя и сомнений относительно того, что со временем Крым точно будет украинским, ни у кого нет.

Мирный план Москвы

Еще одно заявление Гордона, которое тоже не оправдало себя, звучало на счет Москвы. Как заявлял журналист, Россия передала США проект мирного договора с Украиной.

По словам Гордона, план предусматривал территориальные уступки со стороны Киева, существенное уменьшение армии, невступление в НАТО. Однако даже через полгода после заявления никакой официальной информации по этому поводу так и не было обнародовано. Поэтому "мирный план" России или до сих пор лежит взаперти в США, или Гордон снова ошибся в расчетах.

Путин уже давно мертв

Еще одно громкое заявление прозвучало в интервью Гордона и российского аналитика в прошлом году. Во время разговора заявили, что Путин "абсолютно точно умер". Это произошло набито 26 октября 2023 года.

Соведущий Гордона Валерий Соловей заявил, что российский диктатор долго болел раком. В конце концов Путин будто бы умер. Однако, к сожалению, и здесь заявление оказалось неправдивым. Или же смерть президента РФ тщательно скрывают уже более года.

Капитуляция России из-за ракетного удара

Гордон также высказывался о ракетном ударе по России. Мол, Украина ударит по Москве и Санкт-Петербургу и выставит РФ ультиматум. Война, по предположениям Гордона, должна была бы на этом закончиться. Он также заявил, что Украина не имеет никаких красных линий и "разнесет" российские города.

"Украинская ракета ударит по Москве, поразит что-то очень важное, после чего России будет выставлен ультиматум: либо вы убираетесь из Украины, либо мы разнесем Москву и Питер, впереди самые главные события войны", — Гордон.

Как бы того не хотелось всем украинцам, но заявление о мире из-за нанесения одного ракетного удара по городам РФ не выглядит реалистично. Украина действительно поражает территорию врага, но для победы над Россией нужно собрать всю силу в кулак и выбить оккупантов с территории страны. Точных прогнозов относительно того, когда это может произойти, пожалуй, не даст никто. Однако в том, что война рано или поздно завершится именно поражением России, не сомневается никто.

Напомним, сеть взорвалась мемами из-за прогноза Дмитрия Гордона об окончании войны 30 декабря. Журналист сообщил, что вот-вот состоится важная встреча.

В Москве заочно приговорили к 14 годам заключения украинского журналиста Дмитрия Гордона. Его признали виновным за "публичные призывы к терроризму, в военных "фейках".