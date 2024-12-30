Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Прогнозы, которые не стали реальностью — топ-5 заявлений Гордона arrow

Прогнозы, которые не стали реальностью — топ-5 заявлений Гордона

30 декабря 2024 15:36
Ольга Антоновская - редактор
Заявления Гордона — топ-5 громких прогнозов, не ставших реальностью
Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: Gordonua
Ольга Антоновская - редактор

Украинский журналист Дмитрий Гордон ошарашил всех заявлением об окончании войны уже 30 декабря 2024 года. Он объяснил, что это непременно должно произойти после "важной встречи". Однако это не единственное из заявлений деятеля относительно войны.

Новини.LIVE рассказывают о том, какие неоправданные прогнозы уже делал Дмитрий Гордон.

Читайте также:

Война закончится сегодня

В течение декабря Гордон уже не раз говорил о том, что горячая фаза войны в Украине должна завершиться до конца 2024 года. Более того, журналист даже назвал точную дату. Так, по предположениям Гордона, если "все сложится", то война должна закончиться уже сегодня, 30 декабря.

Мысль Гордона подхватила его жена, которая опубликовала соответствующий заголовок к одному из видео на своем YouTube-канале. Правда, кроме них никаких официальных заявлений или комментариев ни от одной из сторон не было.

Возвращение Крыма через полгода

Это не единственный противоречивый прогноз журналиста. Ранее в июне 2024 года Дмитрий Гордон заявлял, что по "информации из многих источников" Украина должна вернуть Крым уже через пять месяцев.

"Пропуская все сквозь себя, я размышляю вслух и говорю, что по моему мнению, в этом году война закончится. По моему мнению, в течение пяти месяцев Крым падет", — отметил Дмитрий Гордон.

Правда, к сожалению, очередной прогноз Гордона о возвращении полуострова через пять месяцев не сбылся. Хотя и сомнений относительно того, что со временем Крым точно будет украинским, ни у кого нет.

Мирный план Москвы

Еще одно заявление Гордона, которое тоже не оправдало себя, звучало на счет Москвы. Как заявлял журналист, Россия передала США проект мирного договора с Украиной.

По словам Гордона, план предусматривал территориальные уступки со стороны Киева, существенное уменьшение армии, невступление в НАТО. Однако даже через полгода после заявления никакой официальной информации по этому поводу так и не было обнародовано. Поэтому "мирный план" России или до сих пор лежит взаперти в США, или Гордон снова ошибся в расчетах.

Путин уже давно мертв

Еще одно громкое заявление прозвучало в интервью Гордона и российского аналитика в прошлом году. Во время разговора заявили, что Путин "абсолютно точно умер". Это произошло набито 26 октября 2023 года.

Соведущий Гордона Валерий Соловей заявил, что российский диктатор долго болел раком. В конце концов Путин будто бы умер. Однако, к сожалению, и здесь заявление оказалось неправдивым. Или же смерть президента РФ тщательно скрывают уже более года.

Капитуляция России из-за ракетного удара

Гордон также высказывался о ракетном ударе по России. Мол, Украина ударит по Москве и Санкт-Петербургу и выставит РФ ультиматум. Война, по предположениям Гордона, должна была бы на этом закончиться. Он также заявил, что Украина не имеет никаких красных линий и "разнесет" российские города.

"Украинская ракета ударит по Москве, поразит что-то очень важное, после чего России будет выставлен ультиматум: либо вы убираетесь из Украины, либо мы разнесем Москву и Питер, впереди самые главные события войны", — Гордон.

Как бы того не хотелось всем украинцам, но заявление о мире из-за нанесения одного ракетного удара по городам РФ не выглядит реалистично. Украина действительно поражает территорию врага, но для победы над Россией нужно собрать всю силу в кулак и выбить оккупантов с территории страны. Точных прогнозов относительно того, когда это может произойти, пожалуй, не даст никто. Однако в том, что война рано или поздно завершится именно поражением России, не сомневается никто.

Напомним, сеть взорвалась мемами из-за прогноза Дмитрия Гордона об окончании войны 30 декабря. Журналист сообщил, что вот-вот состоится важная встреча.

В Москве заочно приговорили к 14 годам заключения украинского журналиста Дмитрия Гордона. Его признали виновным за "публичные призывы к терроризму, в военных "фейках".

журналисты Дмитрий Гордон политики прогнозы война в Украине війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:21 Фондовые рынки Европы завершают год в минусе — причина

16:14 Как новый 2025 год изменит ситуацию с финансами украинцев

16:05 Миллиардеры РФ обеспечивают производство взрывчатки — СМИ

16:03 ГБР объявила подозрение заместителю командира 110-й бригады

15:53 Во Львове врачам удалось спасти девочку от ужасной опухоли

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

15:47 За переход границы 219 тыс. грн — очередная схема на Одесчине

15:38 Rolls-Royce за 650 тысяч евро в Ровно — кому принадлежит авто

15:38 Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК

15:36 Прогнозы, которые не стали реальностью — топ-5 заявлений Гордона

15:27 Танкер РФ повредил подводный кабель в Балтийском море, — СМИ

16:21 Фондовые рынки Европы завершают год в минусе — причина

16:14 Как новый 2025 год изменит ситуацию с финансами украинцев

16:05 Миллиардеры РФ обеспечивают производство взрывчатки — СМИ

16:03 ГБР объявила подозрение заместителю командира 110-й бригады

15:53 Во Львове врачам удалось спасти девочку от ужасной опухоли

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

15:47 За переход границы 219 тыс. грн — очередная схема на Одесчине

15:38 Rolls-Royce за 650 тысяч евро в Ровно — кому принадлежит авто

15:38 Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК

15:36 Прогнозы, которые не стали реальностью — топ-5 заявлений Гордона

15:27 Танкер РФ повредил подводный кабель в Балтийском море, — СМИ

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года