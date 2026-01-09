За год оккупантам удалось захватить меньше процента Украины и темпы продвижения значительно снизились

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Темпы продвижения оккупантов РФ в Украине упали до минимума с начала осени. Российские захватчики за неделю на фронте захватили 44 кв. км украинской территории.

Об этом свидетельствуют данные OSINT-проекта DeepState, проанализированные оппозиционным Кремлю "Агентством".

Как уменьшился темп продвижения оккупантов по неделям

Согласно анализу, последний раз меньшая по площади территория в Украине переходила под контроль России за неделю на второй неделе сентября.

Всего на 20 кв. км российская армия увеличила контролируемую территорию на участке фронта между Северском, который Россия захватила в декабре, и Константиновкой, свидетельствуют данные DeepState.

В районе Гуляйполя и южнее под контроль Москвы перешло 7 кв. км, на востоке Сумской области и в районе Покровска — по 6 кв. км, еще 3 кв. км за неделю российские военные захватили на востоке Харьковской области.

Что мешает оккупантам продвигаться

На замедление российского продвижения повлиял комплекс факторов, включающих истощение собственных ресурсов, успешные оборонительные действия ВСУ и погодные условия, сказал "Агентству" военный аналитик Ян Матвеев.

"Ну и новогодние праздники я бы не стал списывать. Генералы отдыхают, Путина тоже не видно, а значит особо нет смысла сейчас рваться вперед, начальство не заметит", — добавил Матвеев.

Чего ждать на фронте в 2026 году

За прошлый год врагу удалось оккупировать менее 1% территории Украины. В течение зимы продвижение РФ, вероятно, останется ограниченными по сравнению с летними, причем основным фактором, влияющим на ситуацию на фронте, будет погода, прогнозирует Black Bird Group.

По оценке проекта, быстрые изменения оперативной обстановки маловероятны, но Россия, скорее всего, продолжит наступление на нескольких направлениях.

В ближайшие месяцы оккупанты, вероятно, будут пытаться прорвать оборону вокруг Покровска, захватить Лиман на северном берегу реки Северский Донец и наступать на Доброполье, пишет Black Bird Group.

Конечной целью российских сил останется захват района Краматорска-Славянска и остальной части Донецкой области, считают аналитики проекта.

