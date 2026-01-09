Відео
Головна Новини дня Просування окупантів РФ сильно знизилось — що буде у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 05:53
За рік окупантам вдалось захопити менше відсотка України і темпи просування значно знизились
Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Темпи просування окупантів РФ в Україні впали до мінімуму з початку осені. Російські загарбники за тиждень на фронті захопили 44 кв. км української території.

Про це свідчать дані OSINT-проекту DeepState, проаналізовані опозиційним Кремлю "Агентством".

Читайте також:

Як зменшився темп просування окупантів по тижнях

Просування окупантів РФ максимально знизилось - що буде далі - фото 1
Статистика просування окупантів РФ. Фото: Скриншот

Згідно за аналізом, востаннє менша за площею територія в Україні переходила під контроль Росії за тиждень на другому тижні вересня.

Лише на 20 кв. км російська армія збільшила контрольовану територію на ділянці фронту між Сіверськом, який Росія захопила у грудні, і Костянтинівкою, свідчать дані DeepState.

У районі Гуляйполя і південніше під контроль Москви перейшло 7 кв. км, на сході Сумської області і в районі Покровська — по 6 кв. км, ще 3 кв. км за тиждень російські військові захопили на сході Харківської області.

Що заважає окупантам просуватись

На уповільнення російського просування вплинув комплекс факторів, що включають виснаження власних ресурсів, успішні оборонні дії ЗСУ та погодні умови, сказав "Агентству" військовий аналітик Ян Матвєєв.

"Ну і новорічні свята я б не став списувати. Генерали відпочивають, Путіна теж не видно, а значить особливо немає сенсу зараз рватися вперед, начальство не помітить", — додав Матвєєв.

Чого чекати на фронті у 2026 році

За минулий рік ворогу вдалось окупувати менше 1% території України. Протягом зими просування РФ, ймовірно, залишиться обмеженими в порівнянні з літніми, причому основним фактором, що впливає на ситуацію на фронті, буде погода, прогнозує Black Bird Group.

За оцінкою проекту, швидкі зміни оперативної обстановки малоймовірні, але Росія, швидше за все, продовжить наступ на декількох напрямках.

У найближчі місяці окупанти, ймовірно, намагатимуться прорвати оборону навколо Покровська, захопити Лиман на північному березі річки Сіверський Донець і наступати на Добропілля, пише Black Bird Group.

Кінцевою метою російських сил залишиться захоплення району Краматорська-Слов'янська та решти Донецької області, вважають аналітики проєкту.

Нещодавно в ЗСУ повідомили, на якій ділянці фронту наразі найскладніша ситуація.

Крім того, у Генштабі ЗСУ розповіли про загальну ситуацію на фронті та штурми окупантів.

ЗСУ окупанти війна в Україні фронт ситуація на фронті Deepstate
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
