В Киеве подозревают предпринимателя в завладении более 300 тыс. грн на ремонте укрытия

Направление к укрытию в киевской школе. Фото: Новини.LIVE

В Киеве подозревают предпринимателя в завладении бюджетными средствами на сумму более 300 тыс. грн. Средства направлялись на устройство укрытия в заведении дошкольного образования.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 14 октября.

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"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры предпринимателю сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемый отвечал за техническое наблюдение во время текущего ремонта подвального помещения в заведении дошкольного образования в одном из сел Глеваховской ОТГ Фастовского района.

В течение октября-декабря 2022 подозреваемый — сертифицированный инженер технического надзора в строительстве — не проверял должным образом использование строительных материалов и выполнения работ. Вместо этого он безосновательно утвердил и подписал документацию, где директор подрядной организации указал завышенный объем работ.

В результате действий мужчины территориальной громаде нанесен ущерб на сумму более 300 тыс. грн.

"Как сообщалось ранее, директору вышеуказанной подрядной организации уже сообщено о подозрении в завладении в условиях военного положения путем злоупотребления служебным положением бюджетными средствами Глеваховского поселкового совета Киевской области, а также в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов", — говорится в сообщении.

В процессе досудебного расследования продолжаются меры по установлению всех лиц, причастных к незаконному завладению бюджетными средствами, выделенными для обеспечения безопасности детей во время обучения.

Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 2 октября возле стен Киевской городской государственной администрации состоялся митинг, где обнародовали результаты трехмесячного мониторинга укрытий в Киеве и других городах.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что для обустройства укрытиями всех школ, университетов и детсадов в Украине нужно более четырех миллиардов долларов.