У Києві підозрюють підприємця у заволодінні понад 300 тис. грн на ремонті укриття

Напрямок до укриття у київській школі. Фото: Новини.LIVE

У Києві підозрюють підприємця у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 300 тис. грн. Кошти спрямовували на облаштування укриття в закладі дошкільної освіти.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури підприємцю повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що підозрюваний відповідав за технічний нагляд під час поточного ремонту підвального приміщення у закладі дошкільної освіти в одному з сіл Глевахівської ОТГ Фастівського району.

Протягом жовтня-грудня 2022 року підозрюваний — сертифікований інженер технічного нагляду в будівництві — не перевіряв належним чином використання будівельних матеріалів і виконання робіт. Замість цього він безпідставно затвердив і підписав документацію, де директор підрядної організації вказав завищені обсяги робіт.

Внаслідок дій чоловіка територіальній громаді завдано збитків на суму понад 300 тис. грн.

"Як повідомлялось раніше, директору вищевказаної підрядної організації уже повідомлено про підозру у заволодінні в умовах воєнного стану шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами Глевахівської селищної ради Київської області, а також у складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів", — йдеться у повідомленні.

У процесі досудового розслідування тривають заходи для встановлення всіх осіб, причетних до незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на забезпечення безпеки дітей під час навчання.

Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 жовтня під стінами Київської міської державної адміністрації відбувся мітинг, де оприлюднили результати тримісячного моніторингу укриттів у Києві та інших містах.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що для облаштування укриттями всіх шкіл, університетів та дитсадків в Україні потрібно понад чотири мільярди доларів.