Деньги с "єПідтримки" почти не переводили на благотворительность — Притула шокировал цифрами

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула. Фото: скриншот

В Украине лишь небольшое количество граждан перевели 1 000 гривен с зимней "єПідтримки" на благотворительность. Из-за войны и бедности люди часто направляют эти деньги на удовлетворение личных потребностей.

Об этом заявил волонтер и общественный деятель Сергей Притула в интервью "Суспільному".

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По словам Притулы, только 4% лиц, получивших средства из "єПідтримки", перевели их на помощь армии через благотворительные фонды.

"Мы не должны воспринимать эту тысячу с "єПідтримки" как панацею для волонтерской среды. Во-первых, есть же определенные ограничения, потому что люди могут перебрасывать средства на счета фондов. То есть волонтерские инициативы, которые не являются фондами, они частично дискриминированы этой историей. А во-вторых, к сожалению, статистика показывает, что большинство людей, которые кричали, почему эти деньги не отдали на армию, не отдали эти деньги на армию. Я помню статистику на конец декабря, что 4% от всех, кто получил эту тысячу "єПідтримки", отправили ее благотворительным организациям, которые помогают армии", — сказал он.

Волонтер добавил, что не был разочарован этими результатами, поскольку в условиях войны и бедности люди часто направляют помощь на более насущные потребности, например, оплату коммунальных услуг или лекарств.

"Я уже давно являюсь сторонником теории заниженных ожиданий, поэтому меня ничего не разочаровало. Я не питаю каких-то призрачных надежд, что в достаточно бедной стране, когда человеку дают тысячу, которую он не заработал, она просто упала тебе от государства, скорее всего человек использует эти деньги на коммуналку, на аптеку, на железнодорожные билеты или на еще что-нибудь. Три года войны, все люди устали, многие уже хотят больше заботиться о себе, а не о войске, потому что есть же справедливое требование к государству, что оно должно больше делать. Но в условиях такой тотальной войны всего, что может сделать государство, этого недостаточно. Нам помогают 50 стран финансово, милитарно, гуманитарно, и этого недостаточно", — подытожил Притула.

Напомним, до конца февраля 2025 года каждый украинец сможет получить 1000 гривен зимней "єПідтримки". На реализацию этой программы выделили 5 миллиардов гривен.