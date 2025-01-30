Гроші з єПідтримки майже не переказували на благодійність — Притула шокував цифрами

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула. Фото: скриншот

В Україні лише невелика кількість громадян переказали 1 000 гривень з зимової "єПідтримки" на благодійність. Через війну та бідність люди часто спрямовують ці гроші на задоволення особистих потреб.

Про це заявив волонтер та громадський діяч Сергій Притула в інтерв'ю Суспільному.

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За словами Притули, лише 4% осіб, що отримали кошти з "єПідтримки", перевели їх на допомогу армії через благодійні фонди.

"Ми не повинні сприймати цю тисячу з "єПідтримки" як панацею для волонтерського середовища. По-перше, є ж певні обмеження, тому що люди можуть перекидати кошти на рахунки фондів. Тобто волонтерські ініціативи, які не є фондами, вони частково дискриміновані цією історією. А по-друге, на жаль, статистика показує, що більшість людей, які кричали, чому ці гроші не віддали на армію, не віддали ці гроші на армію. Я пам'ятаю статистику на кінець грудня, що 4% від усіх, хто отримав цю тисячу "єПідтримки", скерували її на благодійні організації, які допомагають армії", — сказав він.

Волонтер додав, що не був розчарований цими результатами, оскільки в умовах війни й бідності люди часто спрямовують допомогу на більш нагальні потреби, як-от оплату комунальних послуг чи ліків.

"Я вже давно є прихильником теорії занижених очікувань, тому мене нічого не розчарувало. Я не плекаю якихось примарних надій, що в достатньо бідній країні, коли людині дають тисячу, яку вона не заробила, вона просто впала тобі від держави, швидше за все людина використає ці гроші на комуналку, на аптеку, на залізничні квитки чи на ще що-небудь. Три роки війни, всі люди виснажені, багато хто вже хоче більше дбати про себе, а не про військо, бо є ж справедлива вимога до держави, що вона має більше робити. Але в умовах такої тотальної війни всього, що може зробити держава, це недостатньо. Нам допомагають 50 країн фінансово, мілітарно, гуманітарно, і цього недостатньо", — підсумував Притула.

Нагадаємо, до кінця лютого 2025 кожен українець зможе отримати 1 000 гривень зимової єПідтримки. На реалізацію цієї програми виділили 5 мільярдів гривень.