Россия использует ОБСЕ для прикрытия своей лжи и агрессивных действий

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Россия рассматривает ОБСЕ только как площадку для прикрытия своих агрессивных действий и лжи. Настоящий интерес состоит в том, чтобы демонтировать базовое на правилах международного порядка.

Об этом говорится в заявлении делегации Украины при ОБСЕ, распространенном во время очередного заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

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В этом заявлении говорится, что Россия открыто игнорирует не только все мирные инициативы, но отвечает на них все большей эскалацией. В качестве примера привели увеличение атак на гражданское население, количество казней военнопленных. Кроме того, РФ взаимодействует с КНДР и Ираном, их сотрудничество добивается беспрецедентного уровня.

В то же время в украинской миссии подчеркнули, что это стало особенно очевидным на прошлой неделе на совместном заседании Форума безопасного сотрудничества и Постоянного совета ОБСЕ, на котором "большинство государств-участников четко выразили свою обеспокоенность эскалацией привлечения Россией северокорейских войск к агрессивной войне против Украины".

"И какой была реакция российской стороны? Те же месседжи, которые российская делегация использовала в этом же зале накануне полномасштабного вторжения в Украину, уверяя нас, что "нет никаких оснований для беспокойства". Как мы знаем, и в 2022-м, и в 2024 году эти слова были и есть ничем иным, как откровенной ложью", — подчеркнули в заявлении.

Также подчеркнули, что, распространяя такие нарративы, Россия вновь демонстрирует, что рассматривает ОБСЕ лишь как "площадку для прикрытия собственных агрессивных действий". На самом же деле ее интерес состоит в том, чтобы любой ценой демонтировать международный порядок, основанный на правилах.

Напомним, в июне ОБСЕ официально признала агрессию РФ геноцидом украинского народа. Также признали необходимость полной деколонизации страны-агрессора.