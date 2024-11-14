Росія використовує ОБСЄ для прикриття своєї брехні та агресивних дій

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Росія розглядає ОБСЄ лише як майданчик для прикриття своїх агресивних дій та брехні. Справжній інтерес полягає в тому, щоб демонтувати базове на правилах міжнародного порядку.

Про це йдеться у заяві делегації України при ОБСЄ, поширеній під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

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У цій заяві йдеться, що Росія відкрито ігнорує не лише всі мирні ініціативи, а й відповідає на них дедалі більшою ескалацією. Як приклад навели збільшення атак на цивільне населення, кількість страт військовополонених. Крім того, РФ взаємодіє з КНДР та Іраном, їхня співпраця досягає безпрецедентного рівня.

Водночас в українській місії наголосили, що це стало особливо очевидним минулого тижня на спільному засіданні Форуму безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, на якому "більшість держав-учасниць чітко висловили своє занепокоєння ескалацією залучення Росією північнокорейських військ до агресивної війни проти України".

"І якою була реакція російської сторони? Ті самі меседжі, які російська делегація використовувала в цій самій залі напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, запевняючи нас, що "немає жодних підстав для занепокоєння". Як ми знаємо, і в 2022-му, і в 2024 роках ці слова були та є нічим іншим, як відвертою брехнею", — підкреслили в заяві.

Так також наголосили, що поширюючи такі наративи, Росія знову демонструє, що розглядає ОБСЄ лише як "майданчик для прикриття власних агресивних дій". Насправді ж її інтерес полягає в тому, щоб за будь-яку ціну демонтувати міжнародний порядок, заснований на правилах.

Нагадаємо, у червні ОБСЄ офіційно визнала агресію РФ геноцидом українського народу. Також там визнали необхідність повної деколонізації країни-агресора.