ГНСУ разоблачила преступную сеть, участники которой производили поддельные документы

Пограничники разоблачили сеть производителей фальшивых документов
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с польскими коллегами разоблачили преступную сеть. Участники группировки производили поддельные документы.
Об этом сообщили в ГПСУ во вторник, 26 ноября.
Изготовляли поддельные документы
Сообщается, что украинские и польские пограничники получили информацию о преступниках, за деньги подделывающих официальные документы. Речь идет о свидетельствах о рождении, смерти, браке и образовании.
У подозреваемых было проведено 13 обысков во Львове, Киеве и Одессе. У подозреваемых было изъято 270 печатей, 11 тысяч бланков различных документов, наличные деньги в иностранной валюте и даже 10 золотых слитков.
Одному лицу доложено о подозрении в незаконной переправке людей через границу Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг соучастников и лиц, воспользовавшихся услугами преступников и купивших поддельные документы.
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