ГНСУ разоблачила преступную сеть, участники которой производили поддельные документы

Обыски в доме подозреваемых. Фото: ГПСУ

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с польскими коллегами разоблачили преступную сеть. Участники группировки производили поддельные документы.

Об этом сообщили в ГПСУ во вторник, 26 ноября.

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Изготовляли поддельные документы

Сообщается, что украинские и польские пограничники получили информацию о преступниках, за деньги подделывающих официальные документы. Речь идет о свидетельствах о рождении, смерти, браке и образовании.

У подозреваемых было проведено 13 обысков во Львове, Киеве и Одессе. У подозреваемых было изъято 270 печатей, 11 тысяч бланков различных документов, наличные деньги в иностранной валюте и даже 10 золотых слитков.

Одному лицу доложено о подозрении в незаконной переправке людей через границу Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг соучастников и лиц, воспользовавшихся услугами преступников и купивших поддельные документы.

Штампы для печати. Фото: ГПСУ

Изъятые у подозреваемых деньги. Фото: ГПСУ

Подробные свидетельства о рождении. Фото: ГПСУ

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