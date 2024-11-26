ДПСУ викрила злочинну мережу, учасники якої виготовляли підробні документи

Обшуки у помешканні підозрюваних. Фото: ДПСУ

Співробітники Державної прикордонної служби України спільно з польськими колегами викрили злочинну мережу. Учасники угруповання виготовляли підробні документи.

Про це повідомили у ДПСУ у вівторок, 26 листопада.

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Виготовляли підробні документи

Повідомляється, що українські та польські прикордонники отримали інформацію про злочинців, які за гроші підробляють офіційні документи. Йдеться про свідоцтва про народження, смерть, шлюб та освіту.

У підозрюваних було проведено 13 обшуків у Львові, Києві та Одесі. У підозрюваних було вилучено 270 печаток, 11 тисяч бланків різноманітних документів, готівку в іноземній валюті та навіть 10 золотих злитків.

Одній особі повідомлено про підозру у незаконному переправленні людей через кордон України. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло співучасників та осіб, які скористалися послугами злочинців та придбали підроблені документи.

Штампи для печаток. Фото: ДПСУ

Вилучені у підозрюваних гроші. Фото: ДПСУ

Підробні свідоцтва про народження. Фото: ДПСУ

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