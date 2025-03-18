Житель Львовщины через суд отменил запрет пограничников на выезд в Польшу

Судейский молоток. Фото: Freepik

Во Львовской области волонтер ехал за границу за дронами и радиостанциями для ВСУ, однако пограничники не выпустили его. Мужчина обратился в суд, который поставил точку в этом вопросе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, Львовский окружной административный суд, как указано в решении, опубликованном в судебном реестре в марте 2025 года, рассмотрел иск представителя благотворительного фонда "Украинский фонд развития". Истец оспаривал действия пограничников, которые в августе 2024 года отказали ему в выезде за пределы Украины. Он направлялся в Польшу через пункт пропуска "Грушев-Будомеж" с целью получения гуманитарного груза — дронов, радиостанций и другого оборудования для военных нужд.

По мнению волонтера, отказ в пересечении границы был необоснованным, ведь он предоставил все необходимые документы. Более того, истец отметил, что ранее неоднократно совершал аналогичные поездки для перевозки гуманитарной помощи.

В свою очередь, представитель пограничного отряда, подав отзыв, объяснил, что заявитель не смог должным образом подтвердить цель своего выезда, что и стало основанием для отказа в пересечении границы.

Решение суда

Дело вел судья Андрей Гулик, который установил, что истец предоставил пакет документов, среди которых приказ председателя Львовской ОВА на выезд за границу, а также обращение и письма от благотворительной организации.

Суд пришел к выводу, что эти документы подтверждают цель поездки — доставку гуманитарной помощи для ВСУ. При этом представитель ГПСУ не уточнил, какие именно документы могли бы служить надлежащим подтверждением и должны были быть предъявлены на границе.

В результате суд удовлетворил иск волонтера, признав незаконным запрет на пересечение границы и отменив его. Впрочем, решение еще может быть обжаловано.

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