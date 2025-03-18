Житель Львівщини через суд скасував заборону прикордонників на виїзд до Польщі

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львівській області волонтер їхав за кордон за дронами та радіостанціями для ЗСУ, однак прикордонники не випустили його. Чоловік звернувся до суду, який поставив крапку в цьому питанні.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, Львівський окружний адміністративний суд, як зазначено в рішенні, опублікованому в судовому реєстрі у березні 2025 року, розглянув позов представника благодійного фонду "Український фонд розвитку". Позивач оскаржував дії прикордонників, які у серпні 2024 року відмовили йому у виїзді за межі України. Він прямував до Польщі через пункт пропуску "Грушів-Будомєж" з метою отримання гуманітарного вантажу — дронів, радіостанцій та іншого обладнання для військових потреб.

На думку волонтера, відмова у перетині кордону була необґрунтованою, адже він надав усі необхідні документи. Ба більше, позивач наголосив, що раніше неодноразово здійснював аналогічні поїздки для перевезення гуманітарної допомоги.

Своєю чергою, представник прикордонного загону, подавши відзив, пояснив, що заявник не зміг належним чином підтвердити мету свого виїзду, що й стало підставою для відмови у перетині кордону.

Рішення суду

Справу вів суддя Андрій Гулик, який встановив, що позивач надав пакет документів, серед яких наказ голови Львівської ОВА на виїзд за кордон, а також звернення і листи від благодійної організації.

Суд дійшов висновку, що ці документи підтверджують мету поїздки — доставку гуманітарної допомоги для ЗСУ. Водночас представник ДПСУ не уточнив, які саме документи могли б слугувати належним підтвердженням і мали бути пред’явлені на кордоні.

У результаті суд задовольнив позов волонтера, визнавши незаконною заборону на перетин кордону та скасувавши її. Втім, рішення ще може бути оскаржене.

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