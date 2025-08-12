Суд назначил условное наказание пограничнику, который переправлял через границу трех мужчин

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Ивано-Франковской области судили пограничника, который незаконно переправлял через границу трех мужчин. За содеянное ему назначили наказание, но несколько изменили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Детали дела

Согласно материалам дела, осенью 2024 года солдат ГПСУ согласился помочь переправить в Румынию одного жителя Прикарпатья и двух жителей Белой Церкви. Для этого он разработал на карте подробный маршрут через горные хребты Карпат и создал в мессенджере Telegram группу под названием "Поход", куда добавил уклонистов. Вместе с ними мужчина добрался до села Татаров и оттуда отправился в горы. Через три дня группу задержали пограничники.

Во время судебного заседания солдат ГПСУ признал свою вину и пояснил, что после начала полномасштабного вторжения РФ добровольно мобилизовался в ряды ВСУ, однако в 2024 году оставил службу из-за болезни матери. По его словам, помочь мужчинам пересечь границу его попросил знакомый, который жил в Польше, при этом денег от уклонистов он не брал.

В деле указано, что обвиняемый не намеревался самостоятельно пересекать государственную границу в тот момент, а лишь исследовал маршрут для своего возможного побега в будущем. Впрочем, через месяц его задержали при попытке незаконно попасть в Румынию. После этого он вернулся в армию.

Решение суда

Судья Верховинского районного суда, Андрей Бучинский, после изучения всех материалов дела признал солдата ГПСУ виновным в незаконной переправке мужчин через государственную границу. Он назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако заменил его на два года условного отбывания. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

