Суд призначив умовне покарання прикордоннику, який переправляв через кордон трьох чоловіків

Молоток судді. Фото: Pexels

В Івано-Франківській області судили прикордонника, який незаконно переправляв через кордон трьох чоловіків. За скоєне йому призначили покарання, але дещо змінили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, восени 2024 року солдат ДПСУ погодився допомогти переправити до Румунії одного мешканця Прикарпаття та двох жителів Білої Церкви. Для цього він розробив на карті детальний маршрут через гірські хребти Карпат та створив у месенджері Telegram групу під назвою "Похід", куди додав ухилянтів. Разом з ними чоловік дістався до села Татарів і звідти вирушив у гори. Через три дні групу затримали прикордонники.

Під час судового засідання солдат ДПСУ визнав свою провину та пояснив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, однак у 2024 році залишив службу через хворобу матері. За його словами, допомогти чоловікам перетнути кордон його попросив знайомий, який мешкав у Польщі, при цьому грошей від ухилянтів він не брав.

У справі вказано, що обвинувачений не мав наміру самостійно перетинати державний кордон у той момент, а лише досліджував маршрут для своєї можливої втечі в майбутньому. Втім, за місяць його затримали під час спроби незаконно потрапити до Румунії. Після цього він повернувся до війська.

Рішення суду

Суддя Верховинського районного суду, Андрій Бучинський, після вивчення всіх матеріалів справи визнав солдата ДПСУ винним у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон. Він призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, проте замінив його на два роки умовного відбування. Цей вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

