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Скрывали отсутствие военных на службе — как суд наказал двух командиров

15 октября 2024 23:53
Виктория Козырь - редактор
В Ровенской области судили двух командиров, которые скрывали отсутствие военных на службе
Костопольский районный суд Ровенской области. Фото: судебная власть Украины
Виктория Козырь - редактор

Костопольский районный суд Ровенской области принял решение о признании двух командиров виновными в халатном отношении к своим обязанностям на военной службе. Им назначили по 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом говорится в приговорах суда №564/3747/24 и №564/3755 /24, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как стало известно, майор и подполковник с февраля по май 2024 года скрывали отсутствие на службе своих подчиненных, что привело к безосновательным выплатам денежного довольствия.

Небрежность была зафиксирована в ходе расследования. Количество военнослужащих, не явившихся на службу после лечения, не указано.

Решение суда

Протоколы об административных правонарушениях были составлены в отношении майора и подполковника. Хотя оба командира не явились на судебное заседание, они признали свою вину. Судья, рассмотрев дела, наложил на каждого из них штраф в размере 17 тысяч гривен. Решения еще могут быть обжалованы.

Напомним, во Львове привлекли к уголовной ответственности военнослужащего. Человек трижды покидал службу без разрешения командования.

Ранее мы писали, что в Кременце Тернопольской области мужчина напал на работника территориального центра комплектования. Он избил военного и отнял у него автомат.

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