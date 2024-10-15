На Рівненщині судили двох командирів, які приховували відсутність військових на службі

Костопільський районний суд Рівненської області. Фото: судова влада України

Костопільський районний суд Рівненської області ухвалив рішення про визнання двох командирів винними у недбалому ставленні до своїх обов’язків на військовій службі. Їм призначили по 17 тисяч гривень штрафу.

Про це йдеться у вироках суду №564/3747/24 та № 564/3755/24, опублікованих в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стало відомо, майор та підполковник з лютого по травень 2024 року приховували відсутність на службі своїх підлеглих, що призвело до безпідставних виплат грошового забезпечення.

Недбалість була зафіксована під час розслідування. Кількість військовослужбовців, які не з’явилися на службу після лікування, не вказана.

Рішення суду

Протоколи про адміністративні правопорушення були складені стосовно майора та підполковника. Хоча обидва командири не з’явилися на судове засідання, вони визнали свою провину. Суддя, розглянувши справи, наклав на кожного з них штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Постанови ще можуть бути оскаржені.

Нагадаємо, у Львові притягнули до кримінальної відповідальності військовослужбовця. Чоловік тричі залишав службу без дозволу командування.

Раніше ми писали, що у Кременці Тернопільської області чоловік напав на працівника територіального центру комплектування. Він побив військового та відібрав у нього автомат.