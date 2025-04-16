На Пасху на Прикарпатье отменили все массовые мероприятия

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Фото: скриншот

На территории Ивано-Франковской области принято решение отменить все массовые мероприятия на период Пасхальных праздников. По ее словам, это вынужденный шаг для обеспечения безопасности жителей Прикарпатья.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

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"Мы живем во время, когда безопасность — это вопрос жизни. Россия продолжает терроризировать мирное население. Мы неоднократно убеждались, настолько враг коварен.

Его целью становятся мирные города, больницы, жилые кварталы, гибнут мирные люди", — отметила Онищук.

Также руководительница ОГА объяснила, что решение об отмене всех мероприятий, предусматривающих скопление людей, было принято на заседании Совета обороны области. Председателям общин также рекомендовано принять аналогичные меры и не проводить публичных событий.

Отдельно жителям области напомнили о действии комендантского часа с полуночи до 5:00 утра — пребывание на улице в это время разрешено только при наличии специального разрешения.

"Сегодня главное — сохранить жизнь. Прошу всех быть бдительными, реагировать на сигналы воздушной тревоги и избегать мест массового скопления. Пасха — это время семейного тепла, молитвы и покоя", — завершила речь Светлана Онищук.

Напомним, в Чернобыле приняли решение запретить посещение территории зоны отчуждения на Пасху.

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