На Великдень на Прикарпатті скасували всі масові заходи

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Фото: скриншот

На території Івано-Франківської області ухвалено рішення скасувати всі масові заходи на період Великодніх свят. За її словами, це вимушений крок задля гарантування безпеки жителів Прикарпаття.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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"Ми живемо в час, коли безпека – це питання життя. Росія продовжує тероризувати мирне населення. Ми неодноразово переконувалися, настільки ворог підступний.

Його цілю стають мирні міста, лікарні, житлові квартали, гинуть мирні люди", — наголосила Онищук.

Також очільниця ОВА пояснила, що рішення про скасування усіх заходів, що передбачають скупчення людей, було ухвалене на засіданні Ради оборони області. Головам громад також рекомендовано вжити аналогічних заходів та не проводити публічних подій.

Окремо жителям області нагадали про дію комендантської години з опівночі до 5:00 ранку — перебування на вулиці в цей час дозволене лише за наявності спеціального дозволу.

"Сьогодні головне — зберегти життя. Прошу всіх бути пильними, реагувати на сигнали повітряної тривоги та уникати місць масового скупчення. Великдень — це час родинного тепла, молитви та спокою", — завершила промову Світлана Онищук.

Нагадаємо, у Чорнобилі прийняли рішення заборонити відвідування території зони відчуження на Великдень.

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