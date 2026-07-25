Пригодятся зонтики: прогноз погоды в Украине на сегодня

Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Reuters

Альбина Заречная Редактор

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на субботу, 25 июля. Ночью осадков не ожидается. Днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозой.

Об этом 24 июля сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 25 июля

Карта "Погода в Украине 25 июля 2026 года" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер достигнет 5–10 м/с.

Ночью температура снизится до +10...+15 °С, на юго-востоке и на побережье моря — до +19 °С. Днем потеплеет до +21...+26 °С. В Карпатах ночью похолодает до +5...+10 °С, а днем воздух прогреется до +13...+18 °С.

Карта температур в Украине по состоянию на 15:00 25 июля от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области ночью без осадков. Днем в области местами кратковременный дождь и гроза. Скорость северо-западного ветра — 5–10 м/с. Ночью в столице похолодает до +13...+15 °С, а в области — до +10...+15 °С. Днем ожидается потепление: в Киеве — до +25 °С, в Киевской области — до +21...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 июля в Украине ожидается +24...+27 °С, а в западных областях — +20...+24 °С.

"Дожди пройдут в субботу ночью местами на севере и западе, хотя и кратковременные, а днём осадки наиболее вероятны в западных областях, местами в Полтавской, Сумской, Донецкой областях, в Крыму и на Запорожье. Кто не попал в эти дождевые списки — там осадков не будет", — отметила Диденко.

В Киеве преимущественно без осадков. Кратковременный дождь возможен только ночью. Столбики термометров днем поднимутся до +25 °С.

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, в течение недели с 20 по 26 июля в Украине ожидается нестабильная погода. Синоптики прогнозируют жару, которая будет чередоваться с похолоданием. Почти ежедневно местами будут осадки.

Также Новини.LIVE со ссылкой на метеоролога Игоря Кибальчича писал, какой будет погода в Украине в конце июля. Ожидаются колебания температуры. На смену похолоданию придет жара до +35 °С.