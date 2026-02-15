Почему прифронтовые города подготовились к зиме лучше столицы — эфир Київський час

Прифронтовые города готовы к зиме лучше столицы — Київський час
Киевляне массово жалуются на то, что в столице не убирают снег и гололед. Зато жители прифронтовых городов, в частности Харькова, отмечают качественную работу коммунальщиков.
Об этом говорим в эфире "Київський час" с участием депутата Киевсовета от "Слуги народа" Андрея Витренко.
Почему Киев не готов к зиме
"Посмотрите на коммунальные службы Харькова и многих других городов. Почему у нас (В Киеве. — Ред.) нельзя сделать так же или еще лучше? У нас бюджет самый большой после государственного, а у них в разы меньше. Или киевляне не заслуживают?", — отметил Витренко.
В комментариях жители разных регионов Украины поделились опытом своих городов. Меньше всего довольны работой коммунальных служб в:
- Киеве;
- Одессе;
- Тернополе;
- Полтаве.
Лучше всего с работой, по мнению жителей, справляются коммунальщики в:
- Харькове;
- Ровно;
- Львове;
- Днепре;
- Виннице.
Ситуацию также прокомментировал народный депутат Даниил Гетманцев. Он отмечает, что Харьков, который находится под постоянными обстрелами, выглядит значительно более опрятным и более подготовленным к зиме города, чем Киев.
В то же время представители прифронтовых регионов, в частности Николаевщины и Запорожья, объясняют свой успех просто. Они отмечают, что живут в кризисном режиме с 2022 года, поэтому готовились системно.
