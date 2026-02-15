Видео
Главная Новости дня Прифронтовые города готовы к зиме лучше столицы — Київський час

Прифронтовые города готовы к зиме лучше столицы — Київський час

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 17:50
Почему прифронтовые города подготовились к зиме лучше столицы — эфир Київський час
Коммунальщики чистят снег. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Киевляне массово жалуются на то, что в столице не убирают снег и гололед. Зато жители прифронтовых городов, в частности Харькова, отмечают качественную работу коммунальщиков.

Об этом говорим в эфире "Київський час" с участием депутата Киевсовета от "Слуги народа" Андрея Витренко.

Читайте также:

Почему Киев не готов к зиме

"Посмотрите на коммунальные службы Харькова и многих других городов. Почему у нас (В Киеве. — Ред.) нельзя сделать так же или еще лучше? У нас бюджет самый большой после государственного, а у них в разы меньше. Или киевляне не заслуживают?", — отметил Витренко.

В комментариях жители разных регионов Украины поделились опытом своих городов. Меньше всего довольны работой коммунальных служб в:

  • Киеве;
  • Одессе;
  • Тернополе;
  • Полтаве.

Лучше всего с работой, по мнению жителей, справляются коммунальщики в:

  • Харькове;
  • Ровно;
  • Львове;
  • Днепре;
  • Виннице.

Ситуацию также прокомментировал народный депутат Даниил Гетманцев. Он отмечает, что Харьков, который находится под постоянными обстрелами, выглядит значительно более опрятным и более подготовленным к зиме города, чем Киев.

В то же время представители прифронтовых регионов, в частности Николаевщины и Запорожья, объясняют свой успех просто. Они отмечают, что живут в кризисном режиме с 2022 года, поэтому готовились системно.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп Алексей Кучеренко раскритиковал Киев из-за отсутствия аварийного питания критической инфраструктуры.

Также мы рассказывали о том, что депутат Андрей Витренко ответил, почему Киев не был готов к критической ситуации.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
