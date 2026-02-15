Відео
Головна Новини дня Прифронові міста готові до зими краще за столицю — Київський час

Прифронові міста готові до зими краще за столицю — Київський час

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 17:50
Чому прифронові міста підготувалися до зими краще за столицю — ефір Київський час
Комунальники чистять сніг. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кияни масово скаржаться на те, що у столиці не прибирають сніг та ожеледицю. Натомість жителів прифронтових міст, зокрема Харкова, відзначають якісну роботу комунальників.

Про це говоримо в ефірі "Київського часу" за участю депутата Київради від "Слуги народу" Андрія Вітренка.

Читайте також:

Чому Київ не готовий до зими

"Подивіться на комунальні служби Харкова та багатьох інших міст. Чому у нас (В Києві. — Ред.) не можна зробити так само або й ще краще? У нас бюджет найбільший після державного, а в них у рази менше. Чи кияни не заслуговують?", — зазначив Вітренко.

У коментарях жителі різних регіонів України поділилися досвідом своїх міст. Найменше задоволені роботою комунальних служб у:

  • Києві;
  • Одесі;
  • Тернополі;
  • Полтаві.

Найкраще з роботою, на думку жителів, справляються комунальники у:

  • Харкові;
  • Рівному;
  • Львові;
  • Дніпрі;
  • Вінниці.

Ситуацію також прокоментував народний депутат Данило Гетманцев. Він наголошує, що Харків, який перебуває під постійними обстрілами, має вигляд значно охайнішого та більш підготовленого до зими міста, ніж Київ.

Водночас представники прифронтових регіонів, зокрема Миколаївщини та Запоріжжя, пояснюють свій успіх просто. Вони зазначають, що живуть у кризовому режимі з 2022 року, відтак готувалися системно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп Олексій Кучеренко розкритикував Київ через відсутність аварійного живлення критичної інфраструктури.

Також ми розповідали про те, що депутат Андрій Вітренко відповів, чому Київ не був готовий до критичної ситуації.

Київ міста сніг зима фронт комунальні служби
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
