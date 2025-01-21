Модернизация танков M1 Abrams будет учитывать опыт войны в Украине — что изменят

Танк Abrams. Иллюстративное фото: US Army

При разработке новой версии танков M1 Abrams — M1A3, будет учтен оперативный опыт использования этой техники в условиях войны в Украине. Старшие модификации танков, переданные Украине, продемонстрировали уязвимость к современным противотанковым средствам, а также проблемы с логистикой и мобильностью из-за их значительного веса.

Об этом пишет Armyrecognition.

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По данным анализа, Украина получила 31 танк M1A1 SA, большинство из них было уничтожено или повреждено уже после первого развертывания на поле боя. Инциденты с боевыми машинами подчеркнули необходимость решения проблем с живучестью и защитой от новейших угроз, таких как противотанковые ракеты и беспилотники. В связи с этим, разработка модернизированной версии танка M1A3 Abrams, или M1E3, учитывает этот опыт.

В частности, танк получает новые технологии, среди которых гибридно-электрический привод для снижения расхода горючего, а также модульную систему, которая позволит быстро обновлять технику в соответствии с новыми требованиями. Кроме того, танк будет оборудован беспилотной башней, что позволит уменьшить риск для экипажа, а также интегрирована система активной защиты для борьбы с дронами и летающими боеприпасами.

Также ожидается использование искусственного интеллекта для повышения точности и эффективности в управлении огнем, что позволит значительно улучшить ситуационную осведомленность во время боев.

Ранее мы писали, что впервые с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины могут иметь преимущество в танках над российскими подразделениями.

Напомним, 2024 год стал рекордным для ВСУ по уничтоженной технике и живой силе российской армии.