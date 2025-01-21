Модернизация танков M1 Abrams будет учитывать опыт войны в Украине — что изменят

При модернизации танков Abrams учтут опыт боев в Украине
При разработке новой версии танков M1 Abrams — M1A3, будет учтен оперативный опыт использования этой техники в условиях войны в Украине. Старшие модификации танков, переданные Украине, продемонстрировали уязвимость к современным противотанковым средствам, а также проблемы с логистикой и мобильностью из-за их значительного веса.
Об этом пишет Armyrecognition.
Что хотят заменить
По данным анализа, Украина получила 31 танк M1A1 SA, большинство из них было уничтожено или повреждено уже после первого развертывания на поле боя. Инциденты с боевыми машинами подчеркнули необходимость решения проблем с живучестью и защитой от новейших угроз, таких как противотанковые ракеты и беспилотники. В связи с этим, разработка модернизированной версии танка M1A3 Abrams, или M1E3, учитывает этот опыт.
В частности, танк получает новые технологии, среди которых гибридно-электрический привод для снижения расхода горючего, а также модульную систему, которая позволит быстро обновлять технику в соответствии с новыми требованиями. Кроме того, танк будет оборудован беспилотной башней, что позволит уменьшить риск для экипажа, а также интегрирована система активной защиты для борьбы с дронами и летающими боеприпасами.
Также ожидается использование искусственного интеллекта для повышения точности и эффективности в управлении огнем, что позволит значительно улучшить ситуационную осведомленность во время боев.
Ранее мы писали, что впервые с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины могут иметь преимущество в танках над российскими подразделениями.
Напомним, 2024 год стал рекордным для ВСУ по уничтоженной технике и живой силе российской армии.
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