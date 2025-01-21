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При модернізації танків Abrams врахують досвід боїв в Україні

21 січня 2025 18:34
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Модернізація танків M1 Abrams враховуватиме досвід війни в Україні — що змінять
Танк Abrams. Ілюстративне фото: US Army
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

При розробці нової версії танків M1 Abrams — M1A3, буде враховано оперативний досвід використання цієї техніки в умовах війни в Україні. Старші модифікації танків, що були передані Україні, продемонстрували вразливість до сучасних протитанкових засобів, а також проблеми з логістикою і мобільністю через їхню значну вагу.

Про це пише Armyrecognition.

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За даними аналізу, Україна отримала 31 танк M1A1 SA, більшість з них була знищена або пошкоджена вже після першого розгортання на полі бою. Інциденти з бойовими машинами підкреслили необхідність розв’язання проблем з живучістю і захистом від новітніх загроз, таких як протитанкові ракети та безпілотники. У зв’язку з цим розробка модернізованої версії танка — M1A3 Abrams, або M1E3, враховує цей досвід.

Зокрема, танк отримує нові технології, серед яких гібридно-електричний привід для зниження витрат пального, а також модульну систему, яка дозволить швидко оновлювати техніку відповідно до нових вимог. Крім того, танк буде обладнаний безпілотною баштою, що дозволить зменшити ризик для екіпажу, а також інтегровано систему активного захисту для боротьби з дронами і літаючими боєприпасами.

Також очікується використання штучного інтелекту для підвищення точності та ефективності в управлінні вогнем, що дозволить значно поліпшити ситуаційну обізнаність під час боїв.

Раніше ми писали, що вперше з початку повномасштабної війни Збройні сили України можуть мати перевагу в танках над російськими підрозділами.

Нагадаємо, 2024 рік став рекордним для ЗСУ за знищеною технікою та живою силою російської армії.

США танки військова техніка війна в Україні війна

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