Президент вручил ордена "Золотая Звезда" украинским воинам, получившим звание Героя Украины

Зеленский вручил сертификат на квартиру семье военного. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 февраля, вручил орден "Золотой Звезды" украинским воинам, получившим звание Героев Украины. Кроме того, он вручил сертификаты на получение квартир украинским воинам и семьям погибших бойцов.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины в Telegram.

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"Сегодня мы продолжаем нашу новую традицию — традицию особого уважения к украинским воинам, которые отмечены званием Героя Украины", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что получившие военные орден "Золотая Звезды" является свидетельством неизменной благодарности и уважения к каждому украинцу, который показал чрезвычайную храбрость и поступками на поле боя заслужил уважение всей нации.

"Украина всегда будет помнить всех своих Героев. Всегда будет говорить каждому будущему поколению украинцев и украинок о том, какие у нашего государства Герои. Были и будут. Было и будет уважение", — подчеркнул президент.

Также Зеленский вручил сертификаты на получение квартир военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины. Такие сертификаты получили также семьи погибших Героев.

Орден "Золотой Звезды"

Орден "Золотой Звезды" и его миниатюрный образец. Фото: Офис Президента

Звание Герой Украины является государственной наградой Украины, высшей степенью отличия в нашем государстве, которое предоставляется гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения.

Орден "Золотая Звезда" вручается Президентом Украины людям, которые получили звание Героя Украины. Он изготавливается из золота и имеет форму пятиконечной звезды, наложенной на венок из дубовых листьев. Лучи звезды полированы.

Согласно Уставу награды Президента Украины "Герой Украины" предусмотрено, что вместо ордена награжденный может носить миниатюру ордена или орденскую планку, которые размещаются выше миниатюр и планок других наград Президента Украины.

Ранее мы сообщали, что Зеленский отметил воинов Главного управления разведки Минобороны, уничтоживших российский ракетоноситель "Ивановец".

Напомним, что Зеленский заявил, что в пятницу, 2 февраля, наше государство получило еще две системы противовоздушной обороны. По его словам, эти системы сбивают все вражеские цели.