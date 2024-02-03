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Президент вручив ордени "Золота Зірка" українським воїнам, які отримали звання Героя України

3 лютого 2024 18:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Президент вручив ордени "Золота Зірка" українським воїнам, які отримали звання Героя України
Зеленський вручив сертифікат на квартиру родині військового. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 лютого, вручив орден "Золотої Зірки" українським воїнам, які здобули звання Героїв України. Окрім того, він вручив сертифікати на отримання квартир українським воїнам та родинам загиблих бійців.

Про це повідомили в Офісі Президента України у Telegram.

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Українські воїни отримали ордени

"Сьогодні ми продовжуємо нашу нову традицію — традицію особливої поваги до українських воїнів, які відзначені званням Героя України", — наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що ордени "Золота Зірка", які отримали військові, є свідченням незмінної вдячності та шани до кожного українця, який показав надзвичайну хоробрість і вчинками на полі бою заслужив повагу усієї нації.

"Україна завжди памʼятатиме всіх своїх Героїв. Завжди говоритиме кожному майбутньому поколінню українців і українок про те, які в нашої держави Герої. Були і будуть. Була і буде повага", — наголосив президент.

Також Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України. Такі сертифікати також отримали родини загиблих Героїв.

Орден "Золотої Зірки"

орден
Орден "Золотої Зірки" та його мініатюрний зразок. Фото: Офіс Президента

Звання Герой Украї́ни є державною нагородою України, найвищим ступенем відзнаки в нашій державі, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.

Орден "Золота Зірка" вручається Президентом України тим людям, які отримали звання Героя України. Він виготовляється із золота і має форму п'ятикутної зірки, накладеної на вінок із дубового листя. Промені зірки поліровані.

Згідно із Статутом відзнаки Президента України "Герой України" передбачено, що замість ордена нагороджений може носити мініатюру ордена або орденську планку, які розміщуються вище мініатюр і планок інших відзнак Президента України.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський відзначив воїнів Головного управління розвідки Міноборони, які знищили російський ракетоносій "Івановець".

Нагадуємо, що Зеленський заявив, що в п'ятницю, 2 лютого, наша держава отримала ще дві системи протиповітряної оборони. За його словами, ці системи збивають всі ворожі цілі.

Володимир Зеленський
Україна
нагорода
військові
Герой України

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