Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Хануки

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейское общество с праздником Хануки. Фото: скриншот

Сегодня, 25 декабря, Украина отмечает два значимых праздника — Рождество и начало Хануки. Это важный момент, подчеркивающий силу единства и взаимоуважения, царящего среди граждан нашей страны, независимо от их религиозных убеждений, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи. Нынешняя ханукия, по его словам, имеет особую историю: ее подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время своей инаугурации в декабре прошлого года.

В поздравлении еврейской общины Зеленский пожелал мира, радости и щедрой судьбы иудейским семьям. Ханукия как символ света и надежды призывает укреплять веру в правду и справедливость даже в самые сложные времена.

"Пусть ханукия горит в каждом доме, придает силы и наполняет новыми надеждами, укрепляет веру в силу правды и справедливости", — добавил он.

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