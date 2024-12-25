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Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи

25 декабря 2024 20:27
Катерина Османская - Редактор
Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Хануки
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейское общество с праздником Хануки. Фото: скриншот
Катерина Османская - Редактор

Сегодня, 25 декабря, Украина отмечает два значимых праздника — Рождество и начало Хануки. Это важный момент, подчеркивающий силу единства и взаимоуважения, царящего среди граждан нашей страны, независимо от их религиозных убеждений, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи. Нынешняя ханукия, по его словам, имеет особую историю: ее подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время своей инаугурации в декабре прошлого года.

В поздравлении еврейской общины Зеленский пожелал мира, радости и щедрой судьбы иудейским семьям. Ханукия как символ света и надежды призывает укреплять веру в правду и справедливость даже в самые сложные времена.

"Пусть ханукия горит в каждом доме, придает силы и наполняет новыми надеждами, укрепляет веру в силу правды и справедливости", — добавил он.

Напомним, мы писали о том, как можно шутливо поздравить с Рождеством 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, кто отмечает свой День ангела в январе 2025 года.

Также мы сообщали о том, почему люди в Украине колядуют на Рождество.

Владимир Зеленский Рождество свеча праздник Ханука

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