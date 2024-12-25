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Президент України разом із рабинами запалив ханукальні свічки

25 грудня 2024 20:27
Катерина Османська - Редактор
Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки
Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки. Фото: скриншот
Катерина Османська - Редактор

Сьогодні, 25 грудня, Україна відзначає два значущі свята — Різдво та початок Хануки. Це важливий момент, який підкреслює силу єдності й взаємоповаги, що панує серед громадян нашої країни, незалежно від їхніх релігійних переконань, заявив Президент України володимир Зеленеський.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Президент України разом із рабинами запалив ханукальні свічки. Цьогорічна ханукія, за його словами, має особливу історію: її подарував Президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час своєї інавгурації у грудні минулого року.  

У привітанні до єврейської громади Зеленський побажав миру, радості та щедрої долі іудейським родинам. Ханукія як символ світла та надії закликає зміцнювати віру в правду й справедливість навіть у найскладніші часи.  

"Нехай ханукія горить у кожній оселі, надає сил і наповнює новими надіями, зміцнює віру в силу правди та справедливості", — додав він.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна жартівливо привітати з Різдвом 2025. 

Раніше ми розповідали про те, хто святкує свій День ангела в січні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, чому люди в Україні колядують на Різдво. 

Володимир Зеленський Різдво свічка свято Ханука

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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