Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки. Фото: скриншот

Сьогодні, 25 грудня, Україна відзначає два значущі свята — Різдво та початок Хануки. Це важливий момент, який підкреслює силу єдності й взаємоповаги, що панує серед громадян нашої країни, незалежно від їхніх релігійних переконань, заявив Президент України володимир Зеленеський.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Президент України разом із рабинами запалив ханукальні свічки. Цьогорічна ханукія, за його словами, має особливу історію: її подарував Президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час своєї інавгурації у грудні минулого року.

У привітанні до єврейської громади Зеленський побажав миру, радості та щедрої долі іудейським родинам. Ханукія як символ світла та надії закликає зміцнювати віру в правду й справедливість навіть у найскладніші часи.

"Нехай ханукія горить у кожній оселі, надає сил і наповнює новими надіями, зміцнює віру в силу правди та справедливості", — додав він.

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