Президент предложил Федорову должность вице-премьера по военным инновациям

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность в правительстве. Речь идет о посту вице-премьер-министра по военным инновациям.

Об этом глава государства заявил в четверг, 23 июля, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, который находится с визитом в Киеве, передает Новости.LIVE.

Какую должность предложил Зеленский Федорову

По словам Зеленского, Федоров остается членом президентской команды, а новая должность должна обеспечить эффективное взаимодействие между технологическим направлением, Министерством обороны и военным командованием.

"Михаил в команде. Я предложил ему несколько должностей. Последняя должность — вице-премьер-министр Украины по военным инновациям. Это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Минобороны, с главнокомандующим нашей армией, с президентом. Все это можно и нужно делать каждый день", — сказал Зеленский.

Ранее президент лишь сообщал, что предложил Федорову «достойную должность во власти», которая позволит объединить технологическое направление государства, однако тогда не уточнял, о какой именно должности идет речь.

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