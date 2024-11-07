Военные КНДР в Украине — Южная Корея готова поставлять Киеву оружие

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото: Ints Kalnins

Власти Южной Кореи могут оказать военную помощь Украине. Сейчас этот вопрос рассматривается.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль на пресс-конференции в Сеуле, пишет Le Monde.

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Оружие для Украины

Президент Южной Кореи заявил, что страна "планирует прямые поставки" вооружения Киеву. Это сообщение прозвучало на фоне информации о том, что солдаты КНДР готовятся воевать в Украине.

"Сейчас, в зависимости от уровня участия Северной Кореи (в войне. — Ред.) мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки в несколько этапов. Это значит, что мы не исключаем возможности поставки оружия", — заявил глава Юн Сук Йоль.

Он подчеркнул, что прежде всего будет рассматриваться передача оборонительного оружия.

"Если мы продолжим поддержку вооружением, мы предоставим приоритет оборонному оружию в первую очередь", — сказал южнокорейский лидер.

Напомним, в Южной Корее заявили, что войска КНДР еще не участвовали в боевых действиях против ВСУ.

В то же время в США подтвердили боевое столкновение ВСУ и солдат КНДР. Это произошло в Курской области.