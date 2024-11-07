Військові КНДР в Україні — Південна Корея готова постачати Києву зброю

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Фото: Ints Kalnins

Влада Південної Кореї може надати військову допомогу Україні. Зараз це питання розглядається.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на пресконференції в Сеулі, пише Le Monde.

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Президент Південної Кореї заявив, що країна "планує прямі поставки" озброєння Києву. Це повідомлення пролунало на тлі інформації про те, що солдати КНДР готуються воювати в Україні.

"Зараз, залежно від рівня участі Північної Кореї (у війні. — Ред.), ми будемо поступово коригувати нашу стратегію підтримки в кілька етапів. Це означає, що ми не виключаємо можливості постачання зброї", — заявив глава Юн Сук Йоль.

Він підкреслив, що передусім розглядатиметься передача оборонної зброї.

"Якщо ми продовжимо підтримку озброєнням, ми надамо пріоритет оборонній зброї у першу чергу", — сказав південнокорейський лідер.

Нагадаємо, у Південній Кореї заявили, що війська КНДР ще не брали участь у бойових діях проти ЗСУ.

Водночас у США підтвердили бойове зіткнення ЗСУ та солдатів КНДР. Це трапилося в Курській області.