Військові КНДР в Україні — Південна Корея готова постачати Києву зброю

Президент Південної Кореї допустив передачу зброї Україні — заява
Влада Південної Кореї може надати військову допомогу Україні. Зараз це питання розглядається.
Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на пресконференції в Сеулі, пише Le Monde.
Зброя для України
Президент Південної Кореї заявив, що країна "планує прямі поставки" озброєння Києву. Це повідомлення пролунало на тлі інформації про те, що солдати КНДР готуються воювати в Україні.
"Зараз, залежно від рівня участі Північної Кореї (у війні. — Ред.), ми будемо поступово коригувати нашу стратегію підтримки в кілька етапів. Це означає, що ми не виключаємо можливості постачання зброї", — заявив глава Юн Сук Йоль.
Він підкреслив, що передусім розглядатиметься передача оборонної зброї.
"Якщо ми продовжимо підтримку озброєнням, ми надамо пріоритет оборонній зброї у першу чергу", — сказав південнокорейський лідер.
Нагадаємо, у Південній Кореї заявили, що війська КНДР ще не брали участь у бойових діях проти ЗСУ.
Водночас у США підтвердили бойове зіткнення ЗСУ та солдатів КНДР. Це трапилося в Курській області.
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