Президент Литвы рассказал, на какие действия готова пойти РФ, чтобы победить войну

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: REUTERS

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война в Украине будет продолжительной и затяжной. Он убежден, что Россия может прибегнуть к имитации инициативы в переговорах с Украиной, чтобы победить в войне.

Об этом в комментарии Delfi сообщил Гитанас Науседа.

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По словам литовского лидера, если ход войны в Украине не изменится в ближайшее время, то она может перерасти в длительную, позиционную и изнурительную для государства. Он заявил, что военные действия уже сейчас и таковы, поскольку контрнаступление не дало ожидаемых результатов.

"По сути, она уже такая и есть. Мы надеялись, что контрнаступление Украины сделает ее другой. Сейчас мы вернемся к status quo, она снова станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, наконец, будет ожидаться пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну", — указал Науседа.

Он убежден, что противостояние между РФ и Украиной будет набирать обороты и дальше, потому что Россия будет пытаться взять контроль над ходом войны, а Украина будет делать все, чтобы не допустить этого. Однако Науседа отрицает мнение, что если РФ прорвут линию фронта, то Украина проиграет.

"Россия, конечно, может мобилизовать ресурсы, не учитывая мнение собственного народа, как мобилизовать людей, так и направить все на военные цели. Возможности других государств более ограничены, просто потому, что они демократические общества. Все это те факторы, но еще раз" повторяю — речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины", — указал президент Литвы.

Россия будет имитировать инициативу переговоров

Как отметил Науседа, Россия может прибегнуть к кардинальным решениям, чтобы победить в войне, в частности, к имитации инициативы переговоров. Однако такие действия РФ, как говорит Науседа, это лишь "тактические уловки".

"Россия воспользуется этим временем, чтобы более твердо стать на ноги и нанести новый удар с новой силой", — добавил литовский лидер.

Он отметил важный фактор в переговорах, что право на переговоры принадлежит только президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде.

"Последнее слово, начинать ли переговоры должно остаться за Украиной. Страна, которая принесла так много жертв и так много потеряла, имеет первое моральное право самостоятельно принять решение, начинает ли она переговоры и на каких условиях она ведет переговоры. Никто другой не имеет решающего голоса в этом вопросе", — заметил глава Литвы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин назвал сроки, сколько времени Россия может воевать в Украине. Он заявил об этом во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы держать Пекин на своей стороне.

Недавно украинские военные получили новую партию военной помощи от Литвы. Туда вошло полевое оборудование и десятки тысяч сухих пайков.