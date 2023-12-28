Президент Литви розповів, на які дії готова піти РФ, щоб перемогти війну

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: REUTERS

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що війна в Україні буде тривалою та затяжною. Він переконаний, що Росія може вдатися до імітації ініціативи у перемовинах з Україною, щоб перемогти у війні.

Про це у коментарі Delfi повідомив Гітанас Науседа.

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За словами литовського лідера, якщо хід війни в Україні не зміниться найближчим часом, то вона може перерости у тривалу, позиційну та виснажливу для держави. Він заявив, що військові дії вже зараз і є такими, оскільки контрнаступ не дав очікуваних результатів.

"По суті, вона вже така і є. Ми сподівалися, що контрнаступ України зробить її іншою. Зараз ми повернемося до status quo, вона знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, нарешті, очікуватиметься поки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну", — вказав Науседа.

Він переконаний, що протистояння між РФ та Україною буде набирати обертів і далі, тому що Росія намагатиметься взяти контроль над ходом війни, а Україна робитиме все, щоб не допустити цього. Проте Науседа заперечує думку про те, якщо РФ прорвуть лінію фронту, то Україна програє.

"Росія, звісно, може мобілізувати ресурси, не враховуючи думку власного народу, як мобілізувати людей, так і направити все на військові цілі. Можливості інших держав більш обмежені, просто тому, що вони — демократичні суспільства. Все це ті фактори, але ще раз повторюю — не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який невигідний для України", — вказав президент Литви.

Росія імітуватиме ініціативу переговорів

Як зазначив Науседа, Росія може вдатися до кардинальних рішень, щоб перемогти у війні, зокрема до імітації ініціативи переговорів. Однак такі дії РФ, як каже Науседа, це лише "тактичні хитрощі".

"Росія скористається цим часом, щоб твердіше стати на ноги і завдати нового удару з новою силою", — додав литовський лідер.

Він відзначив важливий фактор у перемовинах, що право на переговори належить лише президентові України Володимиру Зеленському та його команді.

"Останнє слово, чи починати переговори має залишитися за Україною. Країна, яка принесла так багато жертв і так багато втратила, має перше моральне право самостійно прийняти рішення, чи починає вона переговори і на яких умовах вона веде переговори. Ніхто інший не має вирішального. голоси у цьому питанні", — зауважив глава Литви.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав терміни, скільки часу Росія ще може воювати в Україні. Він заявив про це під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, аби тримати Пекін на своєму боці.

Додамо, нещодавно українські військові отримали нову партію військової допомоги від Литви. Туди увійшло польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.