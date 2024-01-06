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Президент Эстонии созвал Совет по гособороне, чтобы обсудить помощь Украине

6 января 2024 10:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Президент Эстонии созвал Совет по гособороне, чтобы обсудить помощь Украине
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Priit Mürk/ERR
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Эстонии Алар Карис созвал заседание Совета по государственной обороне, которое состоится 8 января 2024 года. В ходе обсуждения рассмотрят поддержку Украины и ситуацию в Эстонии.

Об этом сообщает Postimees.

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Главные темы на заседании Совета по государственной обороне

По данным издания, на запланированном 8 января заседании чиновники планируют обсудить войну России против Украины и помощь ей. Также коснутся темы главных шагов, решений и безопасности границ Эстонии.

Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте. Представители Рады ведут переговоры и высказывают мнения о вопросах и проблемах, имеющих важное значение для гособороны страны.

Кто входит в состав Совета по государственной обороне

В состав Совета по государственной обороне входят:

  • спикер парламента Рийгикогу;
  • премьер-министр;
  • глава комиссии парламента по обороне;
  • председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам;
  • министр иностранных дел;
  • министр обороны;
  • министр финансов;
  • министр внутренних дел;
  • министр юстиции;
  • министр экономики и инфраструктуры;
  • командующий Силами обороны.

Напомним, в конце 2023 года объемы пожертвований Эстонии в пользу крупнейших украинских гуманитарных организаций существенно сократились. В то время как в начале года были в пять раз выше.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения России Эстония подготовила более 1 300 украинских военных. Это количество составляет примерно шестую часть от количества эстонских солдат, подготовленных за два года.

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