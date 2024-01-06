Президент Эстонии созвал Совет по гособороне, чтобы обсудить помощь Украине

Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Priit Mürk/ERR

Президент Эстонии Алар Карис созвал заседание Совета по государственной обороне, которое состоится 8 января 2024 года. В ходе обсуждения рассмотрят поддержку Украины и ситуацию в Эстонии.

Об этом сообщает Postimees.

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Главные темы на заседании Совета по государственной обороне

По данным издания, на запланированном 8 января заседании чиновники планируют обсудить войну России против Украины и помощь ей. Также коснутся темы главных шагов, решений и безопасности границ Эстонии.

Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте. Представители Рады ведут переговоры и высказывают мнения о вопросах и проблемах, имеющих важное значение для гособороны страны.

Кто входит в состав Совета по государственной обороне

В состав Совета по государственной обороне входят:

спикер парламента Рийгикогу;

премьер-министр;

глава комиссии парламента по обороне;

председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам;

министр иностранных дел;

министр обороны;

министр финансов;

министр внутренних дел;

министр юстиции;

министр экономики и инфраструктуры;

командующий Силами обороны.

Напомним, в конце 2023 года объемы пожертвований Эстонии в пользу крупнейших украинских гуманитарных организаций существенно сократились. В то время как в начале года были в пять раз выше.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения России Эстония подготовила более 1 300 украинских военных. Это количество составляет примерно шестую часть от количества эстонских солдат, подготовленных за два года.