Президент Эстонии созвал Совет по гособороне, чтобы обсудить помощь Украине
Президент Эстонии Алар Карис созвал заседание Совета по государственной обороне, которое состоится 8 января 2024 года. В ходе обсуждения рассмотрят поддержку Украины и ситуацию в Эстонии.
Об этом сообщает Postimees.
Главные темы на заседании Совета по государственной обороне
По данным издания, на запланированном 8 января заседании чиновники планируют обсудить войну России против Украины и помощь ей. Также коснутся темы главных шагов, решений и безопасности границ Эстонии.
Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте. Представители Рады ведут переговоры и высказывают мнения о вопросах и проблемах, имеющих важное значение для гособороны страны.
Кто входит в состав Совета по государственной обороне
В состав Совета по государственной обороне входят:
- спикер парламента Рийгикогу;
- премьер-министр;
- глава комиссии парламента по обороне;
- председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам;
- министр иностранных дел;
- министр обороны;
- министр финансов;
- министр внутренних дел;
- министр юстиции;
- министр экономики и инфраструктуры;
- командующий Силами обороны.
Напомним, в конце 2023 года объемы пожертвований Эстонии в пользу крупнейших украинских гуманитарных организаций существенно сократились. В то время как в начале года были в пять раз выше.
Добавим, с начала полномасштабного вторжения России Эстония подготовила более 1 300 украинских военных. Это количество составляет примерно шестую часть от количества эстонских солдат, подготовленных за два года.
Читайте Новини.LIVE!