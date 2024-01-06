Президент Естонії скликав Раду з держоборони, щоб обговорити допомогу Україні

Президент Естонії Алар Каріс. Фото: Priit Mürk/ERR

Президент Естонії Алар Каріс скликав засідання Ради з державної оборони, яка відбудеться 8 січня 2024 року. Під час обговорень розглянуть підтримку України та безпекову ситуацію в Естонії.

Про це повідомляє Postimees.

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За даними видання, на засіданні, що відбудеться 8 січня, посадовці планують обговорити війну Росії проти України та допомогу їй. Також торкнуться теми головних кроків, рішень та безпеку кордонів Естонії.

Рада з державної оборони є консультативним органом при президентові. Представники Ради ведуть перемовини та висловлюють думки про питання і проблеми, що мають важливе значення для держоборони країни.

Хто входить до складу Ради з державної оборони

До складу Ради з державної оборони входять:

спікер парламенту Рійгікогу;

прем'єр-міністр;

голова комісії парламенту з оборони;

голова комісії Рійгікогу із закордонних справ;

міністр закордонних справ;

міністр оборони;

міністр фінансів;

міністр внутрішніх справ;

міністр юстиції;

міністр економіки та інфраструктури;

командувач Силами оборони.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року обсяги пожертв Естонії на користь найбільших українських гуманітарних організацій суттєво скоротилися. Тоді як на початку року були уп'ятеро вищі.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Естонія підготувала понад 1 300 українських військових. Ця кількість становить приблизно шосту частину від кількості естонських солдатів, підготовлених за два роки.