Президент Естонії скликав Раду з держоборони, щоб обговорити допомогу Україні
Президент Естонії Алар Каріс скликав засідання Ради з державної оборони, яка відбудеться 8 січня 2024 року. Під час обговорень розглянуть підтримку України та безпекову ситуацію в Естонії.
Про це повідомляє Postimees.
Головні теми на засіданні Ради з державної оборони
За даними видання, на засіданні, що відбудеться 8 січня, посадовці планують обговорити війну Росії проти України та допомогу їй. Також торкнуться теми головних кроків, рішень та безпеку кордонів Естонії.
Рада з державної оборони є консультативним органом при президентові. Представники Ради ведуть перемовини та висловлюють думки про питання і проблеми, що мають важливе значення для держоборони країни.
Хто входить до складу Ради з державної оборони
До складу Ради з державної оборони входять:
- спікер парламенту Рійгікогу;
- прем'єр-міністр;
- голова комісії парламенту з оборони;
- голова комісії Рійгікогу із закордонних справ;
- міністр закордонних справ;
- міністр оборони;
- міністр фінансів;
- міністр внутрішніх справ;
- міністр юстиції;
- міністр економіки та інфраструктури;
- командувач Силами оборони.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року обсяги пожертв Естонії на користь найбільших українських гуманітарних організацій суттєво скоротилися. Тоді як на початку року були уп'ятеро вищі.
Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Естонія підготувала понад 1 300 українських військових. Ця кількість становить приблизно шосту частину від кількості естонських солдатів, підготовлених за два роки.
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