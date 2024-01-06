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Президент Естонії скликав Раду з держоборони, щоб обговорити допомогу Україні

6 січня 2024 10:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Президент Естонії скликав Раду з держоборони, щоб обговорити допомогу Україні
Президент Естонії Алар Каріс. Фото: Priit Mürk/ERR
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Естонії Алар Каріс скликав засідання Ради з державної оборони, яка відбудеться 8 січня 2024 року. Під час обговорень розглянуть підтримку України та безпекову ситуацію в Естонії.

Про це повідомляє Postimees.

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Головні теми на засіданні Ради з державної оборони

За даними видання, на засіданні, що відбудеться 8 січня, посадовці планують обговорити війну Росії проти України та допомогу їй. Також торкнуться теми головних кроків, рішень та безпеку кордонів Естонії.

Рада з державної оборони є консультативним органом при президентові. Представники Ради ведуть перемовини та висловлюють думки про питання і проблеми, що мають важливе значення для держоборони країни.

Хто входить до складу Ради з державної оборони

До складу Ради з державної оборони входять:

  • спікер парламенту Рійгікогу;
  • прем'єр-міністр;
  • голова комісії парламенту з оборони;
  • голова комісії Рійгікогу із закордонних справ;
  • міністр закордонних справ;
  • міністр оборони;
  • міністр фінансів;
  • міністр внутрішніх справ;
  • міністр юстиції;
  • міністр економіки та інфраструктури;
  • командувач Силами оборони.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року обсяги пожертв Естонії на користь найбільших українських гуманітарних організацій суттєво скоротилися. Тоді як на початку року були уп'ятеро вищі.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Естонія підготувала понад 1 300 українських військових. Ця кількість становить приблизно шосту частину від кількості естонських солдатів, підготовлених за два роки.

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