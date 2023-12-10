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Премьер Израиля прервал заседание правительства ради Путина

10 декабря 2023 15:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Премьер Израиля прервал заседание правительства ради Путина
Президент РФ Владимир Путин и Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: The Jerusalem Post
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание кабинета министров. Это произошло из-за телефонного звонка Президента России Владимира.

Об этом сообщил спикер Нетаньяху в комментарии The Times of Israel.

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По информации издания, Нетаньяху прервал заседание правительства, чтобы по телефону поговорить с Путиным.

Отмечается, что разговор политиков длился 50 минут. Пока неизвестно, кто из чиновников стал инициатором разговора. В России никаких комментариев по поводу диалога политиков не дают.

Как пишет израильское медиа, причиной разговора стала напряженность в отношениях России и Израиля.

"Два дня назад, 8 декабря, первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности назвал действия Израиля в Секторе Газа "преступлениями против человечности", — указали в издании.

Напомним, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена воспользовалась чрезвычайным полномочием, чтобы разрешить продажу Израилю танковых снарядов. Это произошло в обход рассмотрения Конгрессом.

Добавим, Израиль сообщил нескольким арабским странам о своем намерении создать буферную зону вдоль палестинской границы в Газе для предотвращения атак в будущем. При этом израильские власти разделили свои планы с Египтом, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами, странами, наладившими дипломатические отношения с Израилем в 2020 году.

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