Премьер Израиля прервал заседание правительства ради Путина
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание кабинета министров. Это произошло из-за телефонного звонка Президента России Владимира.
Об этом сообщил спикер Нетаньяху в комментарии The Times of Israel.
Прерванное заседание правительства, из-за звонка Путина
По информации издания, Нетаньяху прервал заседание правительства, чтобы по телефону поговорить с Путиным.
Отмечается, что разговор политиков длился 50 минут. Пока неизвестно, кто из чиновников стал инициатором разговора. В России никаких комментариев по поводу диалога политиков не дают.
Как пишет израильское медиа, причиной разговора стала напряженность в отношениях России и Израиля.
"Два дня назад, 8 декабря, первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности назвал действия Израиля в Секторе Газа "преступлениями против человечности", — указали в издании.
Напомним, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена воспользовалась чрезвычайным полномочием, чтобы разрешить продажу Израилю танковых снарядов. Это произошло в обход рассмотрения Конгрессом.
Добавим, Израиль сообщил нескольким арабским странам о своем намерении создать буферную зону вдоль палестинской границы в Газе для предотвращения атак в будущем. При этом израильские власти разделили свои планы с Египтом, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами, странами, наладившими дипломатические отношения с Израилем в 2020 году.
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