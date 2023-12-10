Прем'єр Ізраїлю перервав засідання уряду заради Путіна

Президент РФ Володимир Путін та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: The Jerusalem Post

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу перервав засідання кабінету міністрів. Це сталося через телефонний дзвінок президента Росії Володимира.

Про це повідомив речник Нетаньягу в коментарі The Times of Israel.

Читайте також:

Перерване засідання уряду, через дзвінок Путіна

За інформацією видання, Нетаньягу перервав засідання уряду, щоб телефоном поговорити з Путіним.

Зазначається, що розмова політиків тривала 50 хвилин. Наразі невідомо, хто з посадовців став ініціатором розмови. У Росії ніяких коментарів щодо діалогу політиків не дають.

Як пише ізраїльське медіа, причиною розмови стала напруженість у відносинах Росії та Ізраїля.

"Два дні тому, 8 грудня, перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський на засіданні Ради Безпеки назвав дії Ізраїля у секторі Гази "злочинами проти людяності", — вказали у виданні.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена скористалася надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю танкових снарядів. Це відбулося в обхід розгляду Конгресом.

Додамо, Ізраїль повідомив кільком арабським країнам про свій намір створити буферну зону вздовж палестинського кордону в Газі для запобігання атакам у майбутньому. При цьому ізраїльська влада розділила свої плани з Єгиптом, Йорданією та Об'єднаними Арабськими Еміратами, країнами, які налагодили дипломатичні відносини з Ізраїлем у 2020 році.