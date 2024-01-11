Предстоятель ПЦУ рассказал, сколько православных украинцев праздновали Рождество 25 декабря
Предстоятель Православной церкви Украины, заявил, что подавляющее большинство её прихожан, а именно 99%, отметили Рождество 25 декабря 2023 года вместо традиционной даты 7 января 2024 года. Это произошло в связи с недавними изменениями в календаре церкви.
Об этом Эпифаний рассказал в интервью для ТСН.
Сколько верующих украинцев праздновали Рождество 25 декабря
Митрополит подчеркнул, что после календарных изменений большинство верующих выразили желание праздновать Рождество по новому календарю.
"Из примерно девяти тысяч громад нашей церкви в Украине, только несколько десятков остались придерживаться старого календаря", — говорит он.
Также Эпифаний указал, что были случаи, где священник решил следовать старому календарю, но прихожане его просили уйти.
Напомним, на Сочельник украинские пограничники в центре столицы выполнили общеизвестный "Щедрик" в канун Рождества. Пели украинские герои на Софийской площади вблизи главной елки страны.
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