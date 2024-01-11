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Предстоятель ПЦУ рассказал, сколько православных украинцев праздновали Рождество 25 декабря

11 января 2024 14:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Предстоятель ПЦУ рассказал, сколько православных украинцев праздновали Рождество 25 декабря
Предстоятель ПЦУ Эпифаний. Фото: wikipedia.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Предстоятель Православной церкви Украины, заявил, что подавляющее большинство её прихожан, а именно 99%, отметили Рождество 25 декабря 2023 года вместо традиционной даты 7 января 2024 года. Это произошло в связи с недавними изменениями в календаре церкви. 

Об этом Эпифаний рассказал в интервью для ТСН.

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Митрополит подчеркнул, что после календарных изменений большинство верующих выразили желание праздновать Рождество по новому календарю.

"Из примерно девяти тысяч громад нашей церкви в Украине, только несколько десятков остались придерживаться старого календаря", — говорит он.

Также Эпифаний указал, что были случаи, где священник решил следовать старому календарю, но прихожане его просили уйти.

Напомним, на Сочельник украинские пограничники в центре столицы выполнили общеизвестный "Щедрик" в канун Рождества. Пели украинские герои на Софийской площади вблизи главной елки страны.

праздники
церковь
Украина
религия
ПЦУ
Рождество

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