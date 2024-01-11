Предстоятель ПЦУ розповів, скільки православних українців святкували Різдво 25 грудня
Настоятель Православної церкви України заявив, що переважна більшість її парафіян, а саме 99%, відзначили Різдво 25 грудня 2023 року замість традиційної дати 7 січня 2024 року. Це сталося у зв'язку із недавніми змінами в календарі церкви.
Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю для ТСН.
Скільки вірян святкували Різдво 25 грудня
Митрополит наголосив, що після календарних змін більшість вірян виявили бажання святкувати Різдво за новим календарем.
"З приблизно дев'яти тисяч громад нашої церкви в Україні лише кілька десятків залишилися дотримуватися старого календаря", — говорить він.
Також Епіфаній зазначив, що були випадки, де священник вирішив дотримуватися старого календаря, але парафіяни його просили піти.
Нагадаємо, на Святвечір українські прикордонники у центрі столиці виконали загальновідомий "Щедрик" напередодні Різдва. Співали українські герої на Софійській площі поблизу головної ялинки країни.
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