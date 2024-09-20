В ООН рассказали, сколько времени займет разминирование Украины

Разминирование территорий. Фото: ГСЧС

Для полного разминирования всей территории Украины традиционными методами может потребоваться столетие. Однако современные инновационные технологии способны значительно ускорить этот процесс.

Об этом сообщила помощница Генерального секретаря ООН и директор Кризисного бюро ПРООН Шоко Нода в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Нода отметила, что благодаря постоянному развитию технологий и внедрению новых методов разминирования можно добиться значительных результатов за несколько лет. В то же время использование исключительно традиционных подходов может затянуть процесс более чем на 100 лет, особенно ввиду длительного конфликта и постоянного загрязнения территорий взрывоопасными предметами.

ПРООН активно сотрудничает с местными властями и техническими партнерами по внедрению инновационных технологий, в частности беспилотников и служебных собак, для гуманитарного разминирования.

По словам Ноды, недавние испытания новейших технологий в этой области принесли обнадеживающие результаты. Современные методы позволяют эффективно выявлять мины и другие опасные объекты с точностью 78% для наземных объектов, 70% для металлических и закопанных предметов, а также 62% для пластиковых.

К тому же ПРООН работает над интеграцией служебных собак в процесс разминирования. При поддержке международных партнеров, таких как Консультативная группа по разминированию (MAG) и организация APOPO, в Украине открыт новый кинологический центр. Нода подчеркнула, что обученные собаки могут проверять до 1,5 тысячи квадратных метров ежедневно, что позволяет значительно ускорить разминирование — в среднем в 75 раз быстрее человека.

Напомним, украинская машина для разминирования "Змей" успешно прошла испытания и получила сертификат соответствия. Она может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины кодифицировали и утвердили для снабжения войсками новый импульсный металлоискатель украинского производства. Разработанное украинскими инженерами устройство для обнаружения мин и других взрывоопасных предметов получило название "Хортич-1".