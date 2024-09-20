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Представитель ООН объяснила, сколько времени займет разминирование Украины

20 сентября 2024 23:29
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В ООН рассказали, сколько времени займет разминирование Украины
Разминирование территорий. Фото: ГСЧС
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Для полного разминирования всей территории Украины традиционными методами может потребоваться столетие. Однако современные инновационные технологии способны значительно ускорить этот процесс.

Об этом сообщила помощница Генерального секретаря ООН и директор Кризисного бюро ПРООН Шоко Нода в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Нода отметила, что благодаря постоянному развитию технологий и внедрению новых методов разминирования можно добиться значительных результатов за несколько лет. В то же время использование исключительно традиционных подходов может затянуть процесс более чем на 100 лет, особенно ввиду длительного конфликта и постоянного загрязнения территорий взрывоопасными предметами.

ПРООН активно сотрудничает с местными властями и техническими партнерами по внедрению инновационных технологий, в частности беспилотников и служебных собак, для гуманитарного разминирования.

По словам Ноды, недавние испытания новейших технологий в этой области принесли обнадеживающие результаты. Современные методы позволяют эффективно выявлять мины и другие опасные объекты с точностью 78% для наземных объектов, 70% для металлических и закопанных предметов, а также 62% для пластиковых.

К тому же ПРООН работает над интеграцией служебных собак в процесс разминирования. При поддержке международных партнеров, таких как Консультативная группа по разминированию (MAG) и организация APOPO, в Украине открыт новый кинологический центр. Нода подчеркнула, что обученные собаки могут проверять до 1,5 тысячи квадратных метров ежедневно, что позволяет значительно ускорить разминирование — в среднем в 75 раз быстрее человека.

Напомним, украинская машина для разминирования "Змей" успешно прошла испытания и получила сертификат соответствия. Она может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины кодифицировали и утвердили для снабжения войсками новый импульсный металлоискатель украинского производства. Разработанное украинскими инженерами устройство для обнаружения мин и других взрывоопасных предметов получило название "Хортич-1".

ООН Украина боеприпасы мины война в Украине

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