В ООН розповіли скільки часу займе розмінування України

Розмінування територій. Фото: ДСНС

Для повного розмінування всієї території України традиційними методами може знадобитися століття. Однак сучасні інноваційні технології здатні значно пришвидшити цей процес.

Про це повідомила помічниця Генерального секретаря ООН та директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Розмінування України

Нода зазначила, що завдяки постійному розвитку технологій і впровадженню нових методів розмінування можна досягти значних результатів за кілька років. Водночас використання виключно традиційних підходів може затягнути процес на понад 100 років, особливо з огляду на тривалий конфлікт і постійне забруднення територій вибухонебезпечними предметами.

ПРООН активно співпрацює з місцевою владою та технічними партнерами для впровадження інноваційних технологій, зокрема безпілотників і службових собак, для гуманітарного розмінування.

За словами Ноди, нещодавні випробування новітніх технологій у цій галузі дали обнадійливі результати. Сучасні методи дозволяють ефективно виявляти міни та інші небезпечні об’єкти з точністю 78% для наземних об'єктів, 70% для металевих і закопаних предметів, а також 62% для пластикових.

До того ж ПРООН працює над інтеграцією службових собак у процес розмінування. За підтримки міжнародних партнерів, таких як Консультативна група з розмінування (MAG) та організація APOPO, в Україні відкрито новий кінологічний центр. Нода наголосила, що навчені собаки можуть перевіряти до 1,5 тисяч квадратних метрів щодня, що дозволяє значно прискорити розмінування — у середньому в 75 разів швидше за людину.

Нагадаємо, українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування та отримала сертифікат відповідності. Вона може знешкоджувати протипіхотні та протитанкові міни.

Також ми писали, що у Міністерстві оборони України кодифікували та затвердили для постачання у війська новий імпульсний металошукач українського виробництва. Розроблений українськими інженерами пристрій для виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів отримав назву "Хортич-1".