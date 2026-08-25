Представители НАТО соберутся в Дании и обсудят помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: ОП

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Военный комитет НАТО соберется 18–19 сентября в Копенгагене на заседание на уровне начальников генеральных штабов. Главными темами конференции под председательством адмирала Джузеппе Каво Драгоне станут реализация решений саммита в Анкаре, укрепление коллективной обороны Альянса, развитие технологий, а также расширение военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО, передает Новини.LIVE.

Военный комитет НАТО обсудит помощь Украине

"Военный комитет проведет заседание на уровне начальников генеральных штабов 18–19 сентября 2026 года в Копенгагене, Дания. Заседание возглавит председатель Военного комитета (CMC) адмирал Джузеппе Каво Драгоне", — отметили в Альянсе.

Кроме того, в нем примут участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, а также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.

В пресс-службе назвали темы обсуждений:

дальнейшие шаги по итогам саммита НАТО в Анкаре, в частности дальнейшее укрепление коллективного сдерживания и обороны Альянса, инновации и технологии;

поддержка Украины.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский не стал прямо говорить о возможности направления украинских военных для защиты стран НАТО в случае российской агрессии. Он напомнил, что Украина пока не входит в Альянс.

А недавно главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел беседу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В частности, стороны обсудили ситуацию на фронте и ключевые военные приоритеты Украины.