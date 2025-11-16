Работника ТЦК в Хмельницкой области оштрафовали — что произошло

Проверка документов у мужчины. Фото: vinnitsa.info

Работник территориального центра комплектования и социальной поддержки не включил видеорегистратор во время оповещения в Хмельницкой области. За это его оштрафовали.

Об этом говорится в приговоре суда.

Детали дела

В материалах дела говорится, что с 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны фиксировать на видео проверки документов и вручения повесток военнообязанным. Однако один из младших сержантов в Хмельницкой области во время общения с мужчиной не включил видеорегистратор, чтобы фиксировать разговор.

В результате в отношении работника ТЦК составили протокол об административном правонарушении.

Решение суда

Во время судебного заседания младший сержант признал свою вину. В то же время он не смог объяснить, почему не включил камеру. Суд рассмотрел дело и назначил ему наказание в виде штрафа. Так, работник ТЦК должен заплатить 17 тысяч гривен.

Напомним, мужчина предлагал 5 тыс. грн правоохранителям, чтобы его не доставили в ТЦК. Его судили.

Также мы писали, что военный избил полицейского в Одесской области. Суд признал его виновным, поэтому наказания избежать не удалось.