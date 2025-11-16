Відео
Працівник ТЦК не зафільмував розмову з чоловіком — його покарали

Працівник ТЦК не зафільмував розмову з чоловіком — його покарали

Дата публікації: 16 листопада 2025 12:26
Оновлено: 12:26
Працівника ТЦК на Хмельниччині оштрафували — що сталось
Перевірка документів у чоловіка. Фото: vinnitsa.info

Працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки не ввімкнув відеореєстратор під час оповіщення у Хмельницькій області. За це його оштрафували.

Про це йдеться у вироку суду.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що з 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток військовозобов'язаним. Однак один з молодших сержантів у Хмельницькій області під час спілкування з чоловіком не увімкнув відереєстратор, аби фіксувати розмову.

В результаті щодо працівника ТЦК склали протокол про адміністративне правопорушення. 

Рішення суду

Під час судового засідання молодший сержант визнав свою провину. Водночас він не зміг пояснити, чому не увімкнув камеру. Суд розглянув справу та призначив йому покарання у вигляді штрафу. Так, працівник ТЦК повинен сплатити 17 тисяч гривень. 

Нагадаємо, чоловік пропонував 5 тис. грн правоохоронцям, аби його не доставили до ТЦК. Його судили. 

Також ми писали, що військовий побив поліцейського на Одещині. Суд визнав його винним, тому покарання уникнути не вдалося.

суд штраф оповіщення ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
