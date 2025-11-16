Працівника ТЦК на Хмельниччині оштрафували — що сталось

Перевірка документів у чоловіка. Фото: vinnitsa.info

Працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки не ввімкнув відеореєстратор під час оповіщення у Хмельницькій області. За це його оштрафували.

Про це йдеться у вироку суду.

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що з 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток військовозобов'язаним. Однак один з молодших сержантів у Хмельницькій області під час спілкування з чоловіком не увімкнув відереєстратор, аби фіксувати розмову.

В результаті щодо працівника ТЦК склали протокол про адміністративне правопорушення.

Рішення суду

Під час судового засідання молодший сержант визнав свою провину. Водночас він не зміг пояснити, чому не увімкнув камеру. Суд розглянув справу та призначив йому покарання у вигляді штрафу. Так, працівник ТЦК повинен сплатити 17 тисяч гривень.

