Подожгли авто и объекты инфраструктуры — разоблачили злоумышленников

Задержание подозреваемых в поджоге. Фото: Офис Генерального прокурора

Злоумышленники на заказ подожгли релейные шкафы железной дороги, автомобиль военного и здание горсовета. Пятерым фигурантам сообщили подозрения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram во вторник, 4 февраля.

Читайте также:

Разоблачили пятерых поджигателей

В Павлоградском районе Днепропетровской области женщина и двое юношей подожгли релейные шкафы железной дороги. Задание злоумышленники получали в мессенджере, за такую "работу" им обещали вознаграждение. Таким образом успели повредить два объекта Приднепровской железной дороги.

"Им инкриминируют совершение диверсии, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения", — отмечают в Офисе Генпрокурора.

Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Еще один случай произошел в Ровно. Студент нашел Telegram-канал и предложил поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ за деньги. Молодой человек изготовил легковоспламеняющуюся смесь и поджег машину защитника. Его будут судить за препятствование законной деятельности ВСУ.

"Личность поджигателя оперативно установили благодаря рюкзаку с документами, который он оставил на месте", — говорится в сообщении.

Сожженный автомобиль военного ВСУ. Фото: Офис Генпрокурора

Кроме того, разоблачили жительницу Шепетовки. Женщина по заказу спецслужб РФ подожгла здание городского совета. Ночью она разбила окно и бросила бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Женщине инкриминируется умышленное повреждение имущества путем поджога.

Напомним, на Закарпатье осудили организованную группу, которая поджигала имущество военнослужащих и работников ТЦК и СП. Организаторами преступлений, вероятно, были лица, связанные с РФ.

Военный из Одессы на заказ поджег автомобиль в Черноморске. Дело рассмотрел суд, мужчине вынесли приговор.