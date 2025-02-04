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Працювали на РФ — затримали паліїв авто й важливих об'єктів

4 лютого 2025 17:48
Ольга Антоновська - редактор
Підпалили авто й об'єкти інфраструктури — викрили зловмисників
Затримання підозрюваних у підпалі. Фото: Офіс Генерального прокурора
Ольга Антоновська - редактор

Зловмисники на замовлення підпалили релейні шафи залізниці, автомобіль військового та будівлю міськради. П'ятьом фігурантам повідомили підозри.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram у вівторок, 4 лютого.

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У Павлоградському районі на Дніпропетровщині жінка та двоє юнаків підпалили релейні шафи залізниці. Завдання зловмисники отримували в месенджері, за таку "роботу" їм обіцяли винагороду. У такий спосіб встигли пошкодити два об'єкти Придніпровської залізниці.

"Їм інкримінують вчинення диверсії за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану", — зазначають в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці затримали паліїв
Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Ще один випадок стався у Рівному. Студент знайшов Telegram-канал та запропонував підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ за гроші. Молодик виготовив легкозаймисту суміш і підпалив машину захисника. Його судитимуть за перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

"Особу палія оперативно встановили завдяки рюкзаку з документами, який він залишив на місці", — йдеться у повідомленні.

Спалений автомобіль військовослужбовця ЗСУ
Спалений автомобіль військового ЗСУ. Фото: Офіс Генпрокурора

Крім того, викрили мешканку Шепетівки. Жінка на замовлення спецслужб РФ підпалила будівлю міської ради. Вночі вона розбила вікно та кинула пляшку з легкозаймистою сумішшю. Жінці інкримінується умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Нагадаємо, на Закарпатті засудили організовану групу, яка підпалювала майно військовослужбовців та працівників ТЦК та СП. Організаторами злочинів, ймовірно, були особи, пов'язані з РФ.

Військовий з Одеси на замовлення підпалив автомобіль у Чорноморську. Справу розглянув суд, чоловікові винесли вирок.

Офіс генерального прокурора підпал Кримінал війна в Україні Росія
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