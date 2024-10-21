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Работала на оккупантов — как суд на Харьковщине наказал учительницу

21 октября 2024 21:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Суд Харькова признал учительницу-пенсионерку виновной в коллаборационной деятельности
Орджоникидзевский районный суд Харькова. Фото: Судебная власть Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Орджоникидзевский районный суд города Харькова вынес приговор по поводу 62-летней учительницы музыки и рисования. Ее признали виновной в коллаборационной деятельности во время оккупации села Большие Хутора в Купянском районе Харьковской области.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как стало известно, женщина исполняла обязанности директора сельской гимназии, приняв должность от оккупационных властей.

В документах дела отмечено, что женщина лично подписала трудовой договор на должность директора, предоставляя таким образом согласие на выполнение функций, противоречащих украинскому законодательству.

Новоиспеченная "директор" призвала местных жителей направлять детей на обучение, проводила инвентаризацию имущества и изымала украинскую литературу.

Решение суда

В суде учительница признала вину, объясняя, что стремилась сохранить школу для местных детей. Однако суд принял во внимание показания, в частности видео праздника 1 сентября, где использовался русский язык, и приговорил женщину к 1 году и 6 месяцам заключения. После увольнения ей запрещено работать в образовательных учреждениях 10 лет. Женщина находится под стражей с 29 января 2024 года, и уже отбыла около половины своего срока в условиях СИЗО.

Напомним, во Львовской области мужчина обратился в суд с иском из-за сноса памятника советскому солдату. Он потребовал, чтобы на месте демонтированного памятника был установлен новый.

Также Львовский городской совет отказал в разрешении на строительство новых магазинов в Винниках.

суд Харьков оккупанты Коллаборант судебные решения

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