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Працювала на окупантів — як суд на Харківщині покарав вчительку

21 жовтня 2024 21:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Суд Харкова визнав вчительку-пенсіонерку винною у колабораційній діяльності
Орджонікідзевський районний суд міста Харкова. Фото: Судова влада України
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Орджонікідзевський районний суд міста Харкова виніс вирок щодо 62-річної вчительки музики та малювання. Її визнали винною у колабораційній діяльності під час окупації села Великі Хутори в Купʼянському районі Харківської області.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стало відомо, жінка виконувала обов'язки директора сільської гімназії, прийнявши посаду від окупаційної влади.

У документах справи зазначено, що жінка особисто підписала трудовий договір на посаду директора, надаючи таким чином згоду на виконання функцій, які суперечать українському законодавству.

Новоспечена "директорка" закликала місцевих жителів направляти дітей на навчання, проводила інвентаризацію майна і вилучала українську літературу. 

Рішення суду

У суді вчителька визнала провину, пояснюючи, що прагнула зберегти школу для місцевих дітей. Однак суд взяв до уваги свідчення, зокрема відео свята 1-го вересня, де використовувалась російська мова, і засудив жінку до 1 року і 6 місяців ув'язнення. Після звільнення їй заборонено працювати в освітніх установах на 10 років. Жінка утримується під вартою з 29 січня 2024 року, і вже відбула близько половини свого терміну в умовах СІЗО.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік звернувся до суду з позовом через знесення пам’ятника радянському солдату. Він вимагав, щоб на місці демонтованого пам’ятника було встановлено новий.

Також Львівська міська рада відмовила у дозволі на будівництво нових магазинів у Винниках. 

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